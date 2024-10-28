28 октября 2024

Пермские власти доверили проектирование «Дома музыки» компании из Казани

ООО «Совпро» из Казани получила подряд на проектирование «Дома музыки» в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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В новом культурном пространстве будут и концертные, и камерные концертные залы
В новом культурном пространстве будут и концертные, и камерные концертные залы Фото:

Управление капстроительства Пермского края заключило договор с компанией «Совпро» из Казани. Подрядчик из Казани займется проектированием универсального театрально-музыкального комплекса «Дом Музыки» на заводе им. Шпагина. По информации регионального минстроя, работу выделено 47,5 млн рублей.

«Управлением капитального строительства Пермского края и компанией „Совпро“ подписан государственный контракт на проектирование универсального театрально-музыкального комплекса „Дом Музыки“ в социокультурном пространстве завод им. Шпагина. Компания выполнит работы за 47,5 млн рублей», — говорится на сайте министерства.

Ранее конкурс на право создания проекта «Дома музыки» в Перми выиграло ООО «РосИнсталПроект» из Новосибирска. Компания была готова выполнить необходимые работы за 61 млн рублей. Но власти Пермского края расторгли с ней договор по соглашению сторон. 

В минстрое напоминают, что реконструкция затронет помещение здания Литеры А (цех № 4). Именно оно превратится в театрально-музыкальный комплекс, зрительный зал которого вместит более тысячи человек. Здесь появится студия звукозаписи, большой концертный зал, оркестровая яма, камерный зал, а также репетиционные помещения, гримерные комнаты, помещения технического назначения. Проект должен быть разработан в конце 2025 года.

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Управление капстроительства Пермского края заключило договор с компанией «Совпро» из Казани. Подрядчик из Казани займется проектированием универсального театрально-музыкального комплекса «Дом Музыки» на заводе им. Шпагина. По информации регионального минстроя, работу выделено 47,5 млн рублей. «Управлением капитального строительства Пермского края и компанией „Совпро“ подписан государственный контракт на проектирование универсального театрально-музыкального комплекса „Дом Музыки“ в социокультурном пространстве завод им. Шпагина. Компания выполнит работы за 47,5 млн рублей», — говорится на сайте министерства. Ранее конкурс на право создания проекта «Дома музыки» в Перми выиграло ООО «РосИнсталПроект» из Новосибирска. Компания была готова выполнить необходимые работы за 61 млн рублей. Но власти Пермского края расторгли с ней договор по соглашению сторон.  В минстрое напоминают, что реконструкция затронет помещение здания Литеры А (цех № 4). Именно оно превратится в театрально-музыкальный комплекс, зрительный зал которого вместит более тысячи человек. Здесь появится студия звукозаписи, большой концертный зал, оркестровая яма, камерный зал, а также репетиционные помещения, гримерные комнаты, помещения технического назначения. Проект должен быть разработан в конце 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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