Машины столкнулись на трамвайных путях (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 29 октября на перекрестке улиц 8 Марта — Фурманова водитель каршеринга врезался во внедорожник прямо на трамвайных путях. Движение составов парализовано в обе стороны, рассказал очевидец.
«На перекрестке 8 Марта — Фурманова ДТП. Столкнулись две машины, одна каршеринговая. Встали трамваи. На счет пострадавших неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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