28 октября 2024

В Екатеринбурге водитель каршеринга снес внедорожник, встали трамваи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП возле дома № 86 на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, чп, дтп, происшествие, авария, делимобиль
Машины столкнулись на трамвайных путях (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 29 октября на перекрестке улиц 8 Марта — Фурманова водитель каршеринга врезался во внедорожник прямо на трамвайных путях. Движение составов парализовано в обе стороны, рассказал очевидец.

«На перекрестке 8 Марта — Фурманова ДТП. Столкнулись две машины, одна каршеринговая. Встали трамваи. На счет пострадавших неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 29 октября на перекрестке улиц 8 Марта — Фурманова водитель каршеринга врезался во внедорожник прямо на трамвайных путях. Движение составов парализовано в обе стороны, рассказал очевидец. «На перекрестке 8 Марта — Фурманова ДТП. Столкнулись две машины, одна каршеринговая. Встали трамваи. На счет пострадавших неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...