04 ноября 2024

В старейшем роддоме Екатеринбурга рожениц оставили без еды и воды

В Уральском НИИ ОММ рожениц удерживают на первом этаже и не пускают в палаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Детская клиника НИИ ОММ. Екатеринбург, детская клиника нии омм
В НИИ ОММ поступают роженицы с различными патологиями беременности (архивное фото) Фото:

В Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ, Екатеринбург) группу женщин, прибывших в учреждение для родовспоможения, удерживают на первом этаже в течение двух часов без доступа к палатам, а также не предоставляют пищу и питьевую воду. О проблеме URA.RU рассказала свекровь одной из рожениц на условиях анонимности.

«Сегодня где-то в восемь часов утра мою сноху доставили в больницу. В коридоре сидели одиннадцать девочек, готовящихся стать мамами, но никто из них не может подняться в палату. Врачи, похоже, были перегружены работой, и лишь одну из них успели запустить. Остальные остаются в коридоре, сидя на лесенках. Больше двух часов девушки ждут своей очереди, испытывая немалые неудобства. Они сидят без еды и воды. Президент призывает население к росту рождаемости, а тут такое идиотское отношение к женщинам!», — возмутилась собеседница агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу НИИ ОММ. Ответ ожидается.

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В Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ, Екатеринбург) группу женщин, прибывших в учреждение для родовспоможения, удерживают на первом этаже в течение двух часов без доступа к палатам, а также не предоставляют пищу и питьевую воду. О проблеме URA.RU рассказала свекровь одной из рожениц на условиях анонимности. «Сегодня где-то в восемь часов утра мою сноху доставили в больницу. В коридоре сидели одиннадцать девочек, готовящихся стать мамами, но никто из них не может подняться в палату. Врачи, похоже, были перегружены работой, и лишь одну из них успели запустить. Остальные остаются в коридоре, сидя на лесенках. Больше двух часов девушки ждут своей очереди, испытывая немалые неудобства. Они сидят без еды и воды. Президент призывает население к росту рождаемости, а тут такое идиотское отношение к женщинам!», — возмутилась собеседница агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу НИИ ОММ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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