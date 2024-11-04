В старейшем роддоме Екатеринбурга рожениц оставили без еды и воды

В Уральском НИИ ОММ рожениц удерживают на первом этаже и не пускают в палаты

05 ноября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

В НИИ ОММ поступают роженицы с различными патологиями беременности (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ, Екатеринбург) группу женщин, прибывших в учреждение для родовспоможения, удерживают на первом этаже в течение двух часов без доступа к палатам, а также не предоставляют пищу и питьевую воду. О проблеме URA.RU рассказала свекровь одной из рожениц на условиях анонимности. «Сегодня где-то в восемь часов утра мою сноху доставили в больницу. В коридоре сидели одиннадцать девочек, готовящихся стать мамами, но никто из них не может подняться в палату. Врачи, похоже, были перегружены работой, и лишь одну из них успели запустить. Остальные остаются в коридоре, сидя на лесенках. Больше двух часов девушки ждут своей очереди, испытывая немалые неудобства. Они сидят без еды и воды. Президент призывает население к росту рождаемости, а тут такое идиотское отношение к женщинам!», — возмутилась собеседница агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу НИИ ОММ. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ, Екатеринбург) группу женщин, прибывших в учреждение для родовспоможения, удерживают на первом этаже в течение двух часов без доступа к палатам, а также не предоставляют пищу и питьевую воду. О проблеме URA.RU рассказала свекровь одной из рожениц на условиях анонимности. «Сегодня где-то в восемь часов утра мою сноху доставили в больницу. В коридоре сидели одиннадцать девочек, готовящихся стать мамами, но никто из них не может подняться в палату. Врачи, похоже, были перегружены работой, и лишь одну из них успели запустить. Остальные остаются в коридоре, сидя на лесенках. Больше двух часов девушки ждут своей очереди, испытывая немалые неудобства. Они сидят без еды и воды. Президент призывает население к росту рождаемости, а тут такое идиотское отношение к женщинам!», — возмутилась собеседница агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу НИИ ОММ. Ответ ожидается.