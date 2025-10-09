Медведев: помощь КНДР в Курской области войдет в историю

Подвиг северокорейских военнослужащих, которые пришли на помощь российской армии при освобождении Курской области, навсегда останется в истории дружбы России и КНДР. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Ен Воном.
«В сложной ситуации по указанию руководителя КНДР, уважаемого товарища Ким Чен Ына ваши вооруженные силы пришли на помощь нашей стране. Это навсегда останется в летописи нашей дружбы», — сказал он. Его слова передает ТАСС.
Медведев также выразил уверенность, что под руководством генерального секретаря Трудовой партии Кореи и председателя государственных дел товарища Ким Чен Ына Северная Корея «и впредь будет продвигаться по пути всестороннего развития и процветания».
Дмитрий Медведев прибыл в КНДР 8 октября для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию основания Трудовой партии Кореи. Визит начался с церемонии возложения венка к монументу «Освобождение». Вместе с Медведевым в мероприятии приняли участие члены российской делегации, среди которых были первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, глава Курской области Александр Хинштейн, а также губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
