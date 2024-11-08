Прокуратура взяла на контроль восстановление водоснабжения в Пермском крае

Прокуратура Пермского края контролирует восстановление электроснабжения и водоснабжения в Березниках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На контроле надзорного ведомства находится устранение последствий снегопадов, прошедших в начале ноября 2024 года в северной части Прикамья», — сказано в сообщении. По данным прокуратуры, электричество восстановлено во всех населенных пунктах. Также налажена поставка воды с водозабора «Извер» в Березниках.
Ранее URA.RU рассказало, что в Березниках из-за снегопадов перестал работать водозабор «Извер». Местные жители остались без воды, а детские сады и школы закрыли. Проблему на контроль взяла администрация города и губернатор.
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