Прокуратура взяла на контроль восстановление водоснабжения в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По данным прокуратуры, воду в дома березниковцам уже дали
По данным прокуратуры, воду в дома березниковцам уже дали Фото:

Прокуратура Пермского края контролирует восстановление электроснабжения и водоснабжения в Березниках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На контроле надзорного ведомства находится устранение последствий снегопадов, прошедших в начале ноября 2024 года в северной части Прикамья», — сказано в сообщении. По данным прокуратуры, электричество восстановлено во всех населенных пунктах. Также налажена поставка воды с водозабора «Извер» в Березниках.

Ранее URA.RU рассказало, что в Березниках из-за снегопадов перестал работать водозабор «Извер». Местные жители остались без воды, а детские сады и школы закрыли. Проблему на контроль взяла администрация города и губернатор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Пермского края контролирует восстановление электроснабжения и водоснабжения в Березниках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На контроле надзорного ведомства находится устранение последствий снегопадов, прошедших в начале ноября 2024 года в северной части Прикамья», — сказано в сообщении. По данным прокуратуры, электричество восстановлено во всех населенных пунктах. Также налажена поставка воды с водозабора «Извер» в Березниках. Ранее URA.RU рассказало, что в Березниках из-за снегопадов перестал работать водозабор «Извер». Местные жители остались без воды, а детские сады и школы закрыли. Проблему на контроль взяла администрация города и губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...