Обыск в офиснике Екатеринбурга связан с обналом

12 ноября 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Силовики провели обыски в офисном здании 12 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU Обыск силовиков, нагрянувших в деловой центр «Блюхера, 50» в Екатеринбурге, проходил, предположительно, в компании «Сталь Групп». Об этом сообщил источник URA.RU, при этом учредитель организации Николай Чернышев опроверг информацию. По словам инсайдера, интерес связан с обналичиванием средств, которым якобы занималась организация. «Ничего подобного мы не делали, у нас на счету и движения-то никакого не было. Наша компания просуществовала несколько месяцев, кроме меня, есть второй учредитель, бизнесмен из Полевского. Мы занимались производством металлоконструкций, но не договорились между собой относительно видения дальнейшей работы», — сказал Чернышев. Второй учредитель, директор «Сталь Групп» Вера Попова, подтвердила его слова. Они добавили, что организация сейчас находится в стадии ликвидации. О том, что в офисное здание здание наведывался ОМОН, предприниматели узнали из СМИ. Они предполагают, что интерес силовиков мог быть связан с какой-то другой компанией. Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обыск силовиков, нагрянувших в деловой центр «Блюхера, 50» в Екатеринбурге, проходил, предположительно, в компании «Сталь Групп». Об этом сообщил источник URA.RU, при этом учредитель организации Николай Чернышев опроверг информацию. По словам инсайдера, интерес связан с обналичиванием средств, которым якобы занималась организация. «Ничего подобного мы не делали, у нас на счету и движения-то никакого не было. Наша компания просуществовала несколько месяцев, кроме меня, есть второй учредитель, бизнесмен из Полевского. Мы занимались производством металлоконструкций, но не договорились между собой относительно видения дальнейшей работы», — сказал Чернышев. Второй учредитель, директор «Сталь Групп» Вера Попова, подтвердила его слова. Они добавили, что организация сейчас находится в стадии ликвидации. О том, что в офисное здание здание наведывался ОМОН, предприниматели узнали из СМИ. Они предполагают, что интерес силовиков мог быть связан с какой-то другой компанией.