11 ноября 2024

Обыск в офиснике Екатеринбурга связан с обналом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Деловой центр «Блюхера, 50». Екатеринбург
Силовики провели обыски в офисном здании 12 ноября Фото:

Обыск силовиков, нагрянувших в деловой центр «Блюхера, 50» в Екатеринбурге, проходил, предположительно, в компании «Сталь Групп». Об этом сообщил источник URA.RU, при этом учредитель организации Николай Чернышев опроверг информацию.

По словам инсайдера, интерес связан с обналичиванием средств, которым якобы занималась организация. «Ничего подобного мы не делали, у нас на счету и движения-то никакого не было. Наша компания просуществовала несколько месяцев, кроме меня, есть второй учредитель, бизнесмен из Полевского. Мы занимались производством металлоконструкций, но не договорились между собой относительно видения дальнейшей работы», — сказал Чернышев. Второй учредитель, директор «Сталь Групп» Вера Попова, подтвердила его слова.

Они добавили, что организация сейчас находится в стадии ликвидации. О том, что в офисное здание здание наведывался ОМОН, предприниматели узнали из СМИ. Они предполагают, что интерес силовиков мог быть связан с какой-то другой компанией.

Деловой центр «Блюхера, 50». Екатеринбург
Фото:

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Обыск силовиков, нагрянувших в деловой центр «Блюхера, 50» в Екатеринбурге, проходил, предположительно, в компании «Сталь Групп». Об этом сообщил источник URA.RU, при этом учредитель организации Николай Чернышев опроверг информацию. По словам инсайдера, интерес связан с обналичиванием средств, которым якобы занималась организация. «Ничего подобного мы не делали, у нас на счету и движения-то никакого не было. Наша компания просуществовала несколько месяцев, кроме меня, есть второй учредитель, бизнесмен из Полевского. Мы занимались производством металлоконструкций, но не договорились между собой относительно видения дальнейшей работы», — сказал Чернышев. Второй учредитель, директор «Сталь Групп» Вера Попова, подтвердила его слова. Они добавили, что организация сейчас находится в стадии ликвидации. О том, что в офисное здание здание наведывался ОМОН, предприниматели узнали из СМИ. Они предполагают, что интерес силовиков мог быть связан с какой-то другой компанией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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