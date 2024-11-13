Пермяк уснул в угнанной машине

В одной из деревень Очерского округа Пермского края у пенсионера угнали «Оку». Полиция нашла машину. Автомобиль был припаркован вдоль дороги, а внутри спал пьяный угонщик, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
«Следуя по возможному маршруту передвижения злоумышленника, полицейские обратили внимание на „Оку“, стоящую вдоль дороги „Нижняя Талица — Павловский“. В ней спал молодой человек. Гражданин был пьян», — говорится на сайте главка.
Как выяснилось, угонщику 20 лет. Прав на вождение авто у него нет. За пьяное вождение без прав суд отправил его под арест на 10 суток. Уголовное дело об угоне еще расследуется.
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