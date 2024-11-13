13 ноября 2024

Пермяк уснул в угнанной машине

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Угонщик покатался и уснул прямо в машине (архивное фото)
Угонщик покатался и уснул прямо в машине (архивное фото) Фото:

В одной из деревень Очерского округа Пермского края у пенсионера угнали «Оку». Полиция нашла машину. Автомобиль был припаркован вдоль дороги, а внутри спал пьяный угонщик, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Следуя по возможному маршруту передвижения злоумышленника, полицейские обратили внимание на „Оку“, стоящую вдоль дороги „Нижняя Талица — Павловский“. В ней спал молодой человек. Гражданин был пьян», — говорится на сайте главка.

Как выяснилось, угонщику 20 лет. Прав на вождение авто у него нет. За пьяное вождение без прав суд отправил его под арест на 10 суток. Уголовное дело об угоне еще расследуется.

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В одной из деревень Очерского округа Пермского края у пенсионера угнали «Оку». Полиция нашла машину. Автомобиль был припаркован вдоль дороги, а внутри спал пьяный угонщик, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Следуя по возможному маршруту передвижения злоумышленника, полицейские обратили внимание на „Оку“, стоящую вдоль дороги „Нижняя Талица — Павловский“. В ней спал молодой человек. Гражданин был пьян», — говорится на сайте главка. Как выяснилось, угонщику 20 лет. Прав на вождение авто у него нет. За пьяное вождение без прав суд отправил его под арест на 10 суток. Уголовное дело об угоне еще расследуется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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