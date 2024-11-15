Школьников оперативно вывели из образовательных учреждений (фото из архива)
В Копейске, гооде-спутнике Челябинска, днем 15 ноября эвакуировали ряд школ. Детей оперативно вывели из образовательных учреждений и распустили по домам. На месте работают сотрудники полиции.
«Эвакуировали школы № 6, 13, 16, 42, 44 и детский сад № 14. На месте полиция, пожарные», — рассказали школьники в соцсетях.
По предварительным данным, в школы пришла массовая рассылка о заложенном взрывном устройстве. Во всех образовательных учреждениях работают полиция и кинологи.
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