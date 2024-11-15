В Копейске эвакуируют школы. Видео

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Ситуация с эвакуацией в школах. Челябинск, зима, ученики, дети, школа, школьники, 30 школа
Школьников оперативно вывели из образовательных учреждений (фото из архива) Фото:

В Копейске, гооде-спутнике Челябинска, днем 15 ноября эвакуировали ряд школ. Детей оперативно вывели из образовательных учреждений и распустили по домам. На месте работают сотрудники полиции.

«Эвакуировали школы № 6, 13, 16, 42, 44 и детский сад № 14. На месте полиция, пожарные», — рассказали школьники в соцсетях.

По предварительным данным, в школы пришла массовая рассылка о заложенном взрывном устройстве. Во всех образовательных учреждениях работают полиция и кинологи.

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В Копейске, гооде-спутнике Челябинска, днем 15 ноября эвакуировали ряд школ. Детей оперативно вывели из образовательных учреждений и распустили по домам. На месте работают сотрудники полиции. «Эвакуировали школы № 6, 13, 16, 42, 44 и детский сад № 14. На месте полиция, пожарные», — рассказали школьники в соцсетях. По предварительным данным, в школы пришла массовая рассылка о заложенном взрывном устройстве. Во всех образовательных учреждениях работают полиция и кинологи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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