Из-за аварии на сетях в домах Ленинского района Челябинска отключили воду

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В Ленинском районе 28 зданий остались без воды
В Ленинском районе 28 зданий остались без воды Фото:

В Ленинском районе Челябинска из-за аварии на водопроводе 15 ноября отключено водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях в Ленинском районе отключено водоснабжение в 18 жилых домах и 10 административных зданиях. Воды не будет до устранения аварии», — сообщили в пресс-службе.

Вода отсутствует в домах по адресам: улица Барбюса, 1, 3, 5; улица Гагарина, 2, 4, 6; улица Коммунаров, 2; Копейское шоссе, 2а; переулок Руставели, 5; улица Тухачевского, 1; улица Харлова, 3; улица Челябинского рабочего, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Также воды нет в административных зданиях по адресам: улица Гагарина, 2в, 4а, 4б, 6а, 8а; улица Енисейская, 8; улица Тухачевского, 3; улица Харлова, 2, 5а и улица Челябинского рабочего, 1а. В пресс-службе добавили, что водомат по улице Тухачевского, 13б переведен в бесплатный режим.

Обновлено в 17:35 по уральскому времени:

Работы завершены. Водоснабжение восстановлено в полном объеме. Движение по улице Харлова — без ограничений.

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В Ленинском районе Челябинска из-за аварии на водопроводе 15 ноября отключено водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях в Ленинском районе отключено водоснабжение в 18 жилых домах и 10 административных зданиях. Воды не будет до устранения аварии», — сообщили в пресс-службе. Вода отсутствует в домах по адресам: улица Барбюса, 1, 3, 5; улица Гагарина, 2, 4, 6; улица Коммунаров, 2; Копейское шоссе, 2а; переулок Руставели, 5; улица Тухачевского, 1; улица Харлова, 3; улица Челябинского рабочего, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Также воды нет в административных зданиях по адресам: улица Гагарина, 2в, 4а, 4б, 6а, 8а; улица Енисейская, 8; улица Тухачевского, 3; улица Харлова, 2, 5а и улица Челябинского рабочего, 1а. В пресс-службе добавили, что водомат по улице Тухачевского, 13б переведен в бесплатный режим. Обновлено в 17:35 по уральскому времени: Работы завершены. Водоснабжение восстановлено в полном объеме. Движение по улице Харлова — без ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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