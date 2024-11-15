Осенью 2024 года фракция социалистов в Госдуме предложила законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии. Официальных заявлений по этому поводу пока не поступало. Насколько реализуема подобная инициатива, и ждать ли россиянам новогодний подарок в виде дополнительной пенсии, URA.RU поинтересовался у депутатов Госдумы.
Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что в данный момент законом установленных оснований для выплаты 13-й пенсии нет, однако тема продолжает обсуждаться в парламенте.
«Законопроекты на эту тему выносились и, по моим данным, еще находятся в стадии согласования с правительством. Пока положительное заключение не получено», — сообщил парламентарий.
По словам Нилова, для реализации инициативы потребуется внести комплекс поправок в пенсионное законодательство, и в данный момент «в комитете нет на эту тему рекомендованных к принятию инициатив».
«Те законопроекты, которые были внесены ранее, к сожалению, отклонены», — добавил парламентарий.
Депутат напомнил, что инициативы подобного рода поднимались и ранее. К примеру, основатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагал ежегодную предновогоднюю выплату в размере месячной пенсии для всех категорий пенсионеров. Однако инициатива не нашла поддержки в правительстве.
Светлана Бессараб от «Единой России» тоже выразила скепсис по поводу возможности выплаты 13-й пенсии.
«На мой взгляд, это нереально, поскольку сама пенсионная система у нас является страховой. Мы формируем свою будущую пенсию из тех страховых взносов, которые выплачивают работодатели», — пояснила она. Бессараб подчеркнула, что в условиях отсутствия 13-й зарплаты у большинства россиян нет оснований для формирования 13-й пенсии.
«Государство ежегодно повышает пенсии, и в этом году мы запланировали увеличение на 7,3%. Это более реалистичный подход», — добавила депутат. По ее словам, любые попытки ввести 13-ю пенсию могут рассматриваться как популистские идеи, не имеющие под собой реальной основы.
Она добавила, что на днях Госдума приняла поправки, по которым правительство в случае превышения уровня инфляции выше 7,3%, до 1 февраля сможет дополнительно увеличить пенсионные выплаты.
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