В Челябинской области установили предельную плату за детские путевки в лагерь

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Лето в городе. Челябинск, детский лагерь, лагерь, лето, автобус, дети, каникулы, детская безопасность
Стоимость касается путевок, покупаемых государством (фото из архива) Фото:

В Челябинской области установили предельную стоимость для покупки путевок в санатории и детские лагеря государством в 2025 году. Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.

«Установить в 2025 году предельную стоимость путевки, приобретаемой за счет средств областного бюджета, на одного ребенка в сутки. В санаторно-оздоровтельные детские лагеря круглогодичного действия в размере 1618 рублей, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей в размере 1376 рублей», — указано в документе.

В постановлении есть пояснение, что предельная стоимость определяется для исполнения регионального закона «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением отдыха детей в каникулярное время)». Документ подписан губернатором региона Алексеем Текслером.

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В Челябинской области установили предельную стоимость для покупки путевок в санатории и детские лагеря государством в 2025 году. Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов. «Установить в 2025 году предельную стоимость путевки, приобретаемой за счет средств областного бюджета, на одного ребенка в сутки. В санаторно-оздоровтельные детские лагеря круглогодичного действия в размере 1618 рублей, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей в размере 1376 рублей», — указано в документе. В постановлении есть пояснение, что предельная стоимость определяется для исполнения регионального закона «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением отдыха детей в каникулярное время)». Документ подписан губернатором региона Алексеем Текслером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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