В Челябинской области установили предельную плату за детские путевки в лагерь

15 ноября 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Стоимость касается путевок, покупаемых государством (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области установили предельную стоимость для покупки путевок в санатории и детские лагеря государством в 2025 году. Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов. «Установить в 2025 году предельную стоимость путевки, приобретаемой за счет средств областного бюджета, на одного ребенка в сутки. В санаторно-оздоровтельные детские лагеря круглогодичного действия в размере 1618 рублей, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей в размере 1376 рублей», — указано в документе. В постановлении есть пояснение, что предельная стоимость определяется для исполнения регионального закона «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением отдыха детей в каникулярное время)». Документ подписан губернатором региона Алексеем Текслером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области установили предельную стоимость для покупки путевок в санатории и детские лагеря государством в 2025 году. Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов. «Установить в 2025 году предельную стоимость путевки, приобретаемой за счет средств областного бюджета, на одного ребенка в сутки. В санаторно-оздоровтельные детские лагеря круглогодичного действия в размере 1618 рублей, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей в размере 1376 рублей», — указано в документе. В постановлении есть пояснение, что предельная стоимость определяется для исполнения регионального закона «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением отдыха детей в каникулярное время)». Документ подписан губернатором региона Алексеем Текслером.