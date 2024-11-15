В Челябинской области установили предельную плату за детские путевки в лагерь

В Челябинской области установили предельную стоимость для покупки путевок в санатории и детские лагеря государством в 2025 году. Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.
«Установить в 2025 году предельную стоимость путевки, приобретаемой за счет средств областного бюджета, на одного ребенка в сутки. В санаторно-оздоровтельные детские лагеря круглогодичного действия в размере 1618 рублей, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей в размере 1376 рублей», — указано в документе.
В постановлении есть пояснение, что предельная стоимость определяется для исполнения регионального закона «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением отдыха детей в каникулярное время)». Документ подписан губернатором региона Алексеем Текслером.
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