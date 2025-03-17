В Польше раскрыли дерзкий план США в отношении России

Mysl Polska: перемирие на Украине может быть ловушкой США для России
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США на самом деле не хотят долгосрочного мира на Украине
США на самом деле не хотят долгосрочного мира на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Предложение США о перемирии может быть стратегией для того, чтобы загнать Россию в ловушку. Об этом сообщают польские СМИ.

«Не исключено, что предложение США о перемирии — это всего лишь попытка загнать Россию в ловушку», — пишет издание Mysl Polska. По их мнению, эта ловушка заключается в том, что Штаты хотят представить РФ агрессором в мировых глазах.

При этом американцы, настаивая на перемирии без учета российских условий, на самом деле не стремятся к установлению долгосрочного мира в регионе, считает издание. Также там опасаются, что Штаты хотят просто как можно скорее прибрать к рукам украиснкие полезные ископаемые. Помимо этого, в статье отмечается заметное стремление Вашингтона переложить экономические расходы на европейцев и продолжить конфликт.

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Предложение США о перемирии может быть стратегией для того, чтобы загнать Россию в ловушку. Об этом сообщают польские СМИ. «Не исключено, что предложение США о перемирии — это всего лишь попытка загнать Россию в ловушку», — пишет издание Mysl Polska. По их мнению, эта ловушка заключается в том, что Штаты хотят представить РФ агрессором в мировых глазах. При этом американцы, настаивая на перемирии без учета российских условий, на самом деле не стремятся к установлению долгосрочного мира в регионе, считает издание. Также там опасаются, что Штаты хотят просто как можно скорее прибрать к рукам украиснкие полезные ископаемые. Помимо этого, в статье отмечается заметное стремление Вашингтона переложить экономические расходы на европейцев и продолжить конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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