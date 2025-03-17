В Польше раскрыли дерзкий план США в отношении России

Предложение США о перемирии может быть стратегией для того, чтобы загнать Россию в ловушку. Об этом сообщают польские СМИ.
«Не исключено, что предложение США о перемирии — это всего лишь попытка загнать Россию в ловушку», — пишет издание Mysl Polska. По их мнению, эта ловушка заключается в том, что Штаты хотят представить РФ агрессором в мировых глазах.
При этом американцы, настаивая на перемирии без учета российских условий, на самом деле не стремятся к установлению долгосрочного мира в регионе, считает издание. Также там опасаются, что Штаты хотят просто как можно скорее прибрать к рукам украиснкие полезные ископаемые. Помимо этого, в статье отмечается заметное стремление Вашингтона переложить экономические расходы на европейцев и продолжить конфликт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.