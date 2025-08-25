Администрация президента США Дональда Трампа может завершить конфликт на Украине в ближайшее время, если сохранит текущие темпы работы по урегулированию и согласится с требованиями России. Об этом рассказал российским журналистам заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.
«Похоже, конфликт близится к завершению. Если команда Трампа сохранит преимущество, достигнутое за последние две недели, она в значительной степени примет требования России и закончит конфликт между Россией и Украиной», — заявил Топкурулу в разговоре с РИА Новости.
По словам политика, за последние недели администрация Трампа смогла добиться определенных успехов в переговорном процессе вокруг Украины. Он также напомнил, что сам Трамп ранее заявлял о возможности изменить свой подход к мирному урегулированию на Украине в течение ближайших двух недель, что может повлиять на развитие ситуации.
В последний раз представители России и Украины проводили переговоры в Стамбуле в конце июля. Эта встреча стала третьим раундом диалога между сторонами в 2025 году. Впоследствии на Аляске состоялись переговоры между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Российская сторона вновь заявила о своей заинтересованности в скорейшем завершении украинского конфликта.
Президент России ранее заявлял о готовности встретиться с украинским коллегой при условии предварительного согласования повестки. Об этом говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. Место и дата встречи по-прежнему находятся на стадии согласования. Трамп уверен, что главы Украины и России встретятся, передают VSE42.RU. При этом Запад пытается сорвать переговоры по Украине, запущенные РФ и США, отмечал Лавров, передает "Ридус".
