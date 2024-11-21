Участник СВО стал главой российского города

Участник СВО Замир Гаджимурадов был избран мэром города Дагестанские Огни, расположенного в Дагестане. Это решение было принято единогласным решением депутатов.
«Замир Гаджимурадов избран мэром Дагестанских Огней», — пишет telegram-канал сообщества дагестанских журналистов «Что там у дагестанцев?». Там добавили, что депутаты единогласно проголосовали за данное решение.
По поручению президента РФ Владимира Путина была запущена программа «Время героев». Цель — подготовка квалифицированных руководителей для работы в органах власти и крупных компаниях.
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