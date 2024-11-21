Участник СВО стал главой российского города

Мэром Дагестанских Огней избрали участника СВО Замира Гаджимурадова
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Депутаты единогласно избрали участника СВО Гаджимурадова на пост мэра Дагестанских огней
Депутаты единогласно избрали участника СВО Гаджимурадова на пост мэра Дагестанских огней Фото:

Участник СВО Замир Гаджимурадов был избран мэром города Дагестанские Огни, расположенного в Дагестане. Это решение было принято единогласным решением депутатов.

«Замир Гаджимурадов избран мэром Дагестанских Огней», — пишет telegram-канал сообщества дагестанских журналистов «Что там у дагестанцев?». Там добавили, что депутаты единогласно проголосовали за данное решение.

По поручению президента РФ Владимира Путина была запущена программа «Время героев». Цель — подготовка квалифицированных руководителей для работы в органах власти и крупных компаниях.

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Участник СВО Замир Гаджимурадов был избран мэром города Дагестанские Огни, расположенного в Дагестане. Это решение было принято единогласным решением депутатов. «Замир Гаджимурадов избран мэром Дагестанских Огней», — пишет telegram-канал сообщества дагестанских журналистов «Что там у дагестанцев?». Там добавили, что депутаты единогласно проголосовали за данное решение. По поручению президента РФ Владимира Путина была запущена программа «Время героев». Цель — подготовка квалифицированных руководителей для работы в органах власти и крупных компаниях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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