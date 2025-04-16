Политолог Перенджиев: СВО частично завершится к концу 2025 года

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Бои на фронте будут идти все лето, заявил Перенджиев
Бои на фронте будут идти все лето, заявил Перенджиев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Частичное завершение спецоперации произойдет к декабрю 2025 года, боевые действия продлятся еще все лето. Об этом сообщил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. 

«Надеяться на полное завершение СВО в 2025 году не приходится вообще. Многие поверили заявлениям (президента США Дональда — прим. URA.RU) Трампа, называлась дата 25.05.25 и так далее. Полагаю, что СВО продлится еще все лето. И если будет возможность ее частичного завершения, именно частичного, то это декабрь 2025-го», — заявил Перенджиев в интервью NEWS.ru

По его словам, до завершения боев должно случиться еще много событий. Так, могут произойти изменения во внутренней политике Европы и США, в мировой экономике и на фронте. 

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков сообщил, что 9 мая в Москве будет решаться судьба украинского конфликта. По его словам, в случае, если подписание мирного соглашения будет сорвано, то армия России может начать крупное наступление. 

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Частичное завершение спецоперации произойдет к декабрю 2025 года, боевые действия продлятся еще все лето. Об этом сообщил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.  «Надеяться на полное завершение СВО в 2025 году не приходится вообще. Многие поверили заявлениям (президента США Дональда — прим. URA.RU) Трампа, называлась дата 25.05.25 и так далее. Полагаю, что СВО продлится еще все лето. И если будет возможность ее частичного завершения, именно частичного, то это декабрь 2025-го», — заявил Перенджиев в интервью NEWS.ru.  По его словам, до завершения боев должно случиться еще много событий. Так, могут произойти изменения во внутренней политике Европы и США, в мировой экономике и на фронте.  Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков сообщил, что 9 мая в Москве будет решаться судьба украинского конфликта. По его словам, в случае, если подписание мирного соглашения будет сорвано, то армия России может начать крупное наступление. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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