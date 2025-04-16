Совфед назначил судью КС РФ

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Новый судья Конституционного суда был пять лет полпредом президента в КС
Новый судья Конституционного суда был пять лет полпредом президента в КС Фото:

Совет Федерации назначил Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ. За это решение сенаторы проголосовали на заседании палаты. 

Ранее на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. Сам Коновалов 13 лет работал в прокуратуре РФ и 12 лет нес службу в министерстве юстиции. Последние пять лет он занимал пост полпреда президента в КС. 

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Совет Федерации назначил Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ. За это решение сенаторы проголосовали на заседании палаты.  Ранее на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. Сам Коновалов 13 лет работал в прокуратуре РФ и 12 лет нес службу в министерстве юстиции. Последние пять лет он занимал пост полпреда президента в КС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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