Совфед назначил судью КС РФ

Новый судья Конституционного суда был пять лет полпредом президента в КС
Совет Федерации назначил Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ. За это решение сенаторы проголосовали на заседании палаты.
Ранее на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. Сам Коновалов 13 лет работал в прокуратуре РФ и 12 лет нес службу в министерстве юстиции. Последние пять лет он занимал пост полпреда президента в КС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.