В Челябинскую область не пустили 181 тонну фруктов

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Из Челябинской области 181,3 тонны фруктов вернули на территорию Казахстана
Из Челябинской области 181,3 тонны фруктов вернули на территорию Казахстана Фото:

В Челябинскую область с 24 по 27 ноября запретили ввоз 181,3 тонны фруктов, ягод и орехов. О том, что перевозчики нарушили оформление этикеток и документов, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«С нарушением в оформлении этикетки из Казахстана ввозились 133,8 тонны китайских фруктов, еще 21 тонна следовала из Кыргызстана. У другого перевозчика в фитосанитарном сертификате на 22,5 тонны сухофруктов, орехов, тыквенных семечек и риса отсутствовала запись о грецких орехах. Партии общим весом 181,3 тонны возвращены на территорию Казахстана», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

Из Китая в Челябинскую область пытались ввезти мандарины, гранаты, яблоки, апельсины, манго, ананасы, питахайю и голубику. Из Киргизии следовали партии семена фацелии и яблоки. В отношении перевозчиков возбудили дела по ст. 10.3 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки, и реализации подкарантинной продукции).

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В Челябинскую область с 24 по 27 ноября запретили ввоз 181,3 тонны фруктов, ягод и орехов. О том, что перевозчики нарушили оформление этикеток и документов, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «С нарушением в оформлении этикетки из Казахстана ввозились 133,8 тонны китайских фруктов, еще 21 тонна следовала из Кыргызстана. У другого перевозчика в фитосанитарном сертификате на 22,5 тонны сухофруктов, орехов, тыквенных семечек и риса отсутствовала запись о грецких орехах. Партии общим весом 181,3 тонны возвращены на территорию Казахстана», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Из Китая в Челябинскую область пытались ввезти мандарины, гранаты, яблоки, апельсины, манго, ананасы, питахайю и голубику. Из Киргизии следовали партии семена фацелии и яблоки. В отношении перевозчиков возбудили дела по ст. 10.3 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки, и реализации подкарантинной продукции).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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