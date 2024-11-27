В Челябинскую область не пустили 181 тонну фруктов

В Челябинскую область с 24 по 27 ноября запретили ввоз 181,3 тонны фруктов, ягод и орехов. О том, что перевозчики нарушили оформление этикеток и документов, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«С нарушением в оформлении этикетки из Казахстана ввозились 133,8 тонны китайских фруктов, еще 21 тонна следовала из Кыргызстана. У другого перевозчика в фитосанитарном сертификате на 22,5 тонны сухофруктов, орехов, тыквенных семечек и риса отсутствовала запись о грецких орехах. Партии общим весом 181,3 тонны возвращены на территорию Казахстана», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
Из Китая в Челябинскую область пытались ввезти мандарины, гранаты, яблоки, апельсины, манго, ананасы, питахайю и голубику. Из Киргизии следовали партии семена фацелии и яблоки. В отношении перевозчиков возбудили дела по ст. 10.3 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки, и реализации подкарантинной продукции).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!