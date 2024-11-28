Путин отреагировал на отказ Армении участвовать в саммите ОДКБ

Отказ Армении участвовать в саммите ОДКБ связан в большей степени с внутриполитическими процессами в стране. По словам президента России Владимира Путина, на это также повлияли последствия событий в Нагорном Карабахе.
«Каждая страна в праве выбирать, что она хочет делать в области обеспечения своей безопасности. Я думаю, что сегодняшняя ситуация скорее всего продиктована внутриполитическими процессами в самой Армении, и все это связано с последствиями событий в Карабахе», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам саммита ОДКБ. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Глава государства уточнил, что в отношении Армении не было никакой внешней агрессии.
По словам Путина, события, случившиеся в Карабахе, имеют свою специфику. Все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения к Армении прямого отношения не имеет. Он подчеркнул, что претендовать на то, что ОДКБ должна была участвовать в войне на стороне этого анклава, довольно странно. Он отметил, что Армения не заявляла о выходе из организации и поддерживает все подписанные документы. Путин также выразил надежду на возвращение Армении к полноформатной работе.
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