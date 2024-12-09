Отец троих детей из Пермского края погиб на спецоперации

В зоне проведения спецоперации погиб уроженец деревни Мельничная Частинского округа Пермского края Олег Бочкарев. 35-летний мужчина подписал контракт в октябре прошлого года. Дома у него остались жена и трое маленьких детей, сообщает администрация Частинского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Дорогие земляки, с болью и горечью сообщаем, что в ходе специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб наш земляк Бочкарев Олег Николаевич. Олег Николаевич родился 8 апреля 1989 года в деревне Мельничная, проживал в селе Частые вместе с родителями. У него остались родители, брат, жена и трое маленьких детей», — говорится в сообщении местных властей.
Погибший военнослужащий на спецоперации был старшим стрелком штурмового взвода. До отправления на СВО он работал водителем-дальнобойщиком. В свободное от работы время Олег Бочкарев любил ездить на рыбалку и охоту. Был человеком немногословным, открытым, скромным — так характеризуют его власти Частых. Прощание с воином состоится 12 декабря в Частинском доме культуры.
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