В Польше предложили официально разрешить гражданам вступать в ВСУ

Вступление поляков в иностранную армию или военную организацию без согласия Минобороны Польши является преступлением, однако с начала СВО ряд польских военных принял участие в российско-украинском конфликте на стороне ВСУ. В настоящее время в Варшаве принимается закон, прощающий вступление поляков в армию Украины.
«Законопроект предусматривает прощение и оставление в неведении преступлений и проступков с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2026 года в виде вступления в ВСУ без согласия компетентного органа в Польше», — сообщает издание «Речь Посполитая». Закон сейчас должен быть одобрен Минюстом, а после — подписан президентом.
По данным издания, теперь, по возвращении с фронта, гражданин Польши должен направить в оборонное ведомство заявление, в котором будет указано: «в интересах Республики Польша получил знания о гражданах, которые приобрели знания, навыки и боевой опыт». Отмечается, что Минобороны не раскрывает данных о польских бойцах, погибших при боях за ВСУ, и не собирается поощрять вступление в украинскую армию.
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