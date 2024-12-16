Мигрантам Челябинской области продлили запрет на работу

В Челябинской области мигрантам продлили запрет на работу по патентам, который уже действует в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона. Оно вступит в силу с 1 января 2025 года
«Установить запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности», — указано в документе.
Запрет касается работы в 20 сферах. Как и во многих регионах мигрантам будет запрещено работать в такси, пригородном и междугородном транспорте. Иностранцы не смогут заниматься ремонтом компьютеров и бытовой техники. Запретят распространяется и на сферу торговли, как розничной, так и оптовой.
В постановлении указано, что привести численность используемых иностранных работников в соответствие необходимо в срок до 1 марта 2025 года.
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