Под Челябинском Wildberries построит складской комплекс на 175 тысяч кв метров

В Челябинске компания «РВБ», объединившая в себе Wildberries и Russ, построит складской комплекс площадью 175 тысяч кв метров. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, ведется проектирование объекта.
«Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) силами нового технического заказчика ООО „ВБ Инжиниринг“ приступила к проектированию складского комплекса в Челябинске. Общая площадь помещения составит 175 тысяч кв метров», — пояснили URA.RU в пресс-службе компании.
Логистический объект позволит обеспечить занятость и высокий доход для более чем семи тысяч жителей региона. В «РВБ» отметили, что комплекс будет способствовать более активному развитию малого и среднего предпринимательства в Челябинской области. Как пояснили собеседники URA.RU, продавцы смогут выгоднее делать поставки на склад, снижая затраты на логистику до других объектов, и увеличивать свои обороты.
О возведении объекта губернатор Алексей Текслер 7 июня договорился с владелицей компании Татьяной Ким (в прошлом — Бакальчук). Встреча произошла на полях Петербургского международного экономического форума. Комплекс стоимость свыше девяти миллиардов рублей появится в Сосновском районе. Сроки запуска пока не называются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!