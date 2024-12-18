В Пермском крае оштрафовали владельца пункта выдачи заказов маркетплейса

В Ныробе (Пермский край) индивидуальный предприниматель нанимал сотрудников в пункт выдачи заказов маркетплейса, но не заключал с ними трудовой договор. За это бизнесмена оштрафовали, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
«С 2023 по 2024 годы к работе на пункте выдачи интернет-заказов привлечены местные жительницы. Трудовые отношения с ними официально не оформлялись, использовалась „серая“ схема оплаты труда, налоговые отчисления и иных социальные платежи работодателем не производились», — сказано в сообщении.
Прокуратура проверила бизнесмена и возбудила дело об административном правонарушении. Штраф назначила краевая Государственная инспекция труда.
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