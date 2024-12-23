Российские банки увеличили прибыль в 1,5 раза на фоне ослабления рубля

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Российские банки показали 518 миллиардов рублей чистой прибыли
Российские банки показали 518 миллиардов рублей чистой прибыли Фото:

Российские банки показали 518 млрд рублей чистой прибыли в ноябре 2024 года. Это в 1,5 раза выше результата октября, сообщает ЦБ РФ.

«Чистая прибыль сектора составила 518 млрд руб., что в 1,5 раза выше результата октября (348 млрд руб.). Доходность на капитал (ROE) также показала рост в 1,5 раза — до 37% с 25,2%», — цитирует ТАСС Банк России.

Ранее URA.RU сообщало, что старший аналитик управляющей компании «Первая» Наталья Ващелюк считает, что санкции против российских банков стали главной причиной недавнего значительного ослабления российской валюты. По прогнозам экспертов, курс доллара к рублю может достигнуть отметки в 200 рублей в период с 2028 по 2030 годы.

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Российские банки показали 518 млрд рублей чистой прибыли в ноябре 2024 года. Это в 1,5 раза выше результата октября, сообщает ЦБ РФ. «Чистая прибыль сектора составила 518 млрд руб., что в 1,5 раза выше результата октября (348 млрд руб.). Доходность на капитал (ROE) также показала рост в 1,5 раза — до 37% с 25,2%», — цитирует ТАСС Банк России. Ранее URA.RU сообщало, что старший аналитик управляющей компании «Первая» Наталья Ващелюк считает, что санкции против российских банков стали главной причиной недавнего значительного ослабления российской валюты. По прогнозам экспертов, курс доллара к рублю может достигнуть отметки в 200 рублей в период с 2028 по 2030 годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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