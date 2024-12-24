CNN Turk: в Турции произошел взрыв на военном заводе, есть погибшие

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Подрыв одного из цехов мукомольного завода. Екатеринбург, мукомольный завод, емз, облако пыли, взрыв
В Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки (архивное фото) Фото:

В Турции произошел взрыв на предприятии по производству взрывчатки. Об этом сообщил губернатор провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу, отметив, что есть жертвы. Однако он не уточнил количество погибших.

«В результате взрыва на заводе [в городе Балыкесир] есть погибшие и раненые», — уточнил Устаоглу. Его слова передает CNN Turk. Предприятие, где произошло ЧП, занимается производством взрывчатых веществ. На место были направлены пожарные бригады. Также инициировано расследование по факту происшествия.

Накануне сообщалось о взрыве на военной базе в южнокорейском городе Кимхэ. Однако о погибших информации не было.

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В Турции произошел взрыв на предприятии по производству взрывчатки. Об этом сообщил губернатор провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу, отметив, что есть жертвы. Однако он не уточнил количество погибших. «В результате взрыва на заводе [в городе Балыкесир] есть погибшие и раненые», — уточнил Устаоглу. Его слова передает CNN Turk. Предприятие, где произошло ЧП, занимается производством взрывчатых веществ. На место были направлены пожарные бригады. Также инициировано расследование по факту происшествия. Накануне сообщалось о взрыве на военной базе в южнокорейском городе Кимхэ. Однако о погибших информации не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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