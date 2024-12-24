В мире CNN Turk: в Турции произошел взрыв на военном заводе, есть погибшие 24 декабря 2024 в 12:02 Размер текста - 17 + В Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Турции произошел взрыв на предприятии по производству взрывчатки. Об этом сообщил губернатор провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу, отметив, что есть жертвы. Однако он не уточнил количество погибших. «В результате взрыва на заводе [в городе Балыкесир] есть погибшие и раненые», — уточнил Устаоглу. Его слова передает CNN Turk. Предприятие, где произошло ЧП, занимается производством взрывчатых веществ. На место были направлены пожарные бригады. Также инициировано расследование по факту происшествия. Накануне сообщалось о взрыве на военной базе в южнокорейском городе Кимхэ. Однако о погибших информации не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Турции произошел взрыв на предприятии по производству взрывчатки. Об этом сообщил губернатор провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу, отметив, что есть жертвы. Однако он не уточнил количество погибших. «В результате взрыва на заводе [в городе Балыкесир] есть погибшие и раненые», — уточнил Устаоглу. Его слова передает CNN Turk. Предприятие, где произошло ЧП, занимается производством взрывчатых веществ. На место были направлены пожарные бригады. Также инициировано расследование по факту происшествия. Накануне сообщалось о взрыве на военной базе в южнокорейском городе Кимхэ. Однако о погибших информации не было. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям