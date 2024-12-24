Аудиторы проверят мэрию Миасса на неэффективное расходование бюджета. Фото

24 декабря 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Аудиторы проверят документацию на благоустройство проспекта Автозаводцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аудиторы проверят мэрию Миасса (Челябинская область) на неэффективное расходование бюджетных средств при благоустройстве проспекта Автозаводцев. Многочисленные нарушения подтвердила прокуратура, сообщили 24 декабря URA.RU в пресс-службе реготделения Народного фронта. «Администрацию Миасса проверят на предмет неэффективного расходования бюджета. Прокуратура подтвердила многочисленные нарушения при благоустройстве проспекта Автозаводцев, и привлекла к истории контрольно-счетную палату», — сообщили URA.RU в ОНФ Челябинской области. Аудиторы проверят документацию, чтобы выяснить, куда были направлены на самом деле бюджетные средства. Благоустройство проспекта Автозаводцев прошло с огромным количеством недостатков: подрядчик не уложился в срок, работа выполнена с дефектами, зона отдыха оборудована всего в 30 сантиметрах от дороги. На проспекте уже было ДТП, в результате которого машина снесла скамейку. «Повезло, что в это время на ней никто не сидел», — отмечают в челябинском Народном фронте. Прокурор требует от главы Миасса устранить все нарушения и привлечь виновных к ответственности. Проспект Автозаводцев в Миасс после реконструкции Telegram-канал «Народный фронт Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аудиторы проверят мэрию Миасса (Челябинская область) на неэффективное расходование бюджетных средств при благоустройстве проспекта Автозаводцев. Многочисленные нарушения подтвердила прокуратура, сообщили 24 декабря URA.RU в пресс-службе реготделения Народного фронта. «Администрацию Миасса проверят на предмет неэффективного расходования бюджета. Прокуратура подтвердила многочисленные нарушения при благоустройстве проспекта Автозаводцев, и привлекла к истории контрольно-счетную палату», — сообщили URA.RU в ОНФ Челябинской области. Аудиторы проверят документацию, чтобы выяснить, куда были направлены на самом деле бюджетные средства. Благоустройство проспекта Автозаводцев прошло с огромным количеством недостатков: подрядчик не уложился в срок, работа выполнена с дефектами, зона отдыха оборудована всего в 30 сантиметрах от дороги. На проспекте уже было ДТП, в результате которого машина снесла скамейку. «Повезло, что в это время на ней никто не сидел», — отмечают в челябинском Народном фронте. Прокурор требует от главы Миасса устранить все нарушения и привлечь виновных к ответственности.