Зеленский заявил, что предлагал Фицо деньги

Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо компенсацию убытков, связанных с прекращением российского транзита, однако он отказался от данного предложения. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы предложили ему решения относительно возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзита — любой другой газ, не российский, по запросу Еврокомиссии», — написал Зеленский в своем аккаунте в соцсети X. Он также отметил, что, по его мнению, Фицо преследует свои собственные финансовые интересы, не проявляя заботы о благополучии Словакии, и что для него важнее поддержание отношений с Россией.
В декабре Роберт Фицо сообщил, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предложил ему 500 миллионов евро из российских активов в обмен на согласие с вступлением Украины в НАТО. Политик неоднократно заявлял, что не поддержит это вступление, пока остается на посту, передает 360.ru.
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