Зеленский заявил, что предлагал Фицо деньги

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Фицо важнее отношения с Россией, заявил Зеленский
Фицо важнее отношения с Россией, заявил Зеленский Фото:

Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо компенсацию убытков, связанных с прекращением российского транзита, однако он отказался от данного предложения. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы предложили ему решения относительно возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзита — любой другой газ, не российский, по запросу Еврокомиссии», — написал Зеленский в своем аккаунте в соцсети X. Он также отметил, что, по его мнению, Фицо преследует свои собственные финансовые интересы, не проявляя заботы о благополучии Словакии, и что для него важнее поддержание отношений с Россией.

В декабре Роберт Фицо сообщил, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предложил ему 500 миллионов евро из российских активов в обмен на согласие с вступлением Украины в НАТО. Политик неоднократно заявлял, что не поддержит это вступление, пока остается на посту, передает 360.ru.

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Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо компенсацию убытков, связанных с прекращением российского транзита, однако он отказался от данного предложения. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Мы предложили ему решения относительно возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзита — любой другой газ, не российский, по запросу Еврокомиссии», — написал Зеленский в своем аккаунте в соцсети X. Он также отметил, что, по его мнению, Фицо преследует свои собственные финансовые интересы, не проявляя заботы о благополучии Словакии, и что для него важнее поддержание отношений с Россией. В декабре Роберт Фицо сообщил, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предложил ему 500 миллионов евро из российских активов в обмен на согласие с вступлением Украины в НАТО. Политик неоднократно заявлял, что не поддержит это вступление, пока остается на посту, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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