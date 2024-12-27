Челябинцы признались, что их больше всего бесит в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь каждого пятого жителя Челябинска раздражает нескончаемый шум петард и фейерверков, а также однообразие телевизионных шоу с обилием рекламы. Об этом говорится в итогах опроса экономически активных респондентов, который провел сервис SuperJob.
«Каждого пятого челябинца (21%) больше всего в новогоднюю ночь раздражает шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра. 11% жалуются на скучные ТВ-шоу и обилие рекламы», — сообщается в результатах исследования.
Также 7% респондентов указали на большое количество пьяных людей, а 5% раздражает всеобщее стремление к празднованию Нового года. Среди других озвученных причин для недовольств — обильное застолье и недосып (2%). А некоторые челябинцы пожаловались на высокие цены на такси и загруженность телефонных сетей в новогоднюю ночь.
Как ранее сообщало URA.RU, жители Челябинской области хотят, чтобы в Новый год телеканалы транслировали выступления Григория Лепса, Стаса Михайлова и Шамана. Почти половина жителей региона планирует включать телевизор в ночь с 31 декабря на 1 января.
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