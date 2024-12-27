Челябинцы признались, что их больше всего бесит в новогоднюю ночь

Каждого пятого челябинца раздражает шум петард и фейерверков в новогоднюю ночь

28 декабря 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Челябинцы пожаловались на однообразие новогодних ТВ-шоу Фото: Кадр из эфира телеканала «Россия» В новогоднюю ночь каждого пятого жителя Челябинска раздражает нескончаемый шум петард и фейерверков, а также однообразие телевизионных шоу с обилием рекламы. Об этом говорится в итогах опроса экономически активных респондентов, который провел сервис SuperJob. «Каждого пятого челябинца (21%) больше всего в новогоднюю ночь раздражает шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра. 11% жалуются на скучные ТВ-шоу и обилие рекламы», — сообщается в результатах исследования. Также 7% респондентов указали на большое количество пьяных людей, а 5% раздражает всеобщее стремление к празднованию Нового года. Среди других озвученных причин для недовольств — обильное застолье и недосып (2%). А некоторые челябинцы пожаловались на высокие цены на такси и загруженность телефонных сетей в новогоднюю ночь. Как ранее сообщало URA.RU, жители Челябинской области хотят, чтобы в Новый год телеканалы транслировали выступления Григория Лепса, Стаса Михайлова и Шамана. Почти половина жителей региона планирует включать телевизор в ночь с 31 декабря на 1 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новогоднюю ночь каждого пятого жителя Челябинска раздражает нескончаемый шум петард и фейерверков, а также однообразие телевизионных шоу с обилием рекламы. Об этом говорится в итогах опроса экономически активных респондентов, который провел сервис SuperJob. «Каждого пятого челябинца (21%) больше всего в новогоднюю ночь раздражает шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра. 11% жалуются на скучные ТВ-шоу и обилие рекламы», — сообщается в результатах исследования. Также 7% респондентов указали на большое количество пьяных людей, а 5% раздражает всеобщее стремление к празднованию Нового года. Среди других озвученных причин для недовольств — обильное застолье и недосып (2%). А некоторые челябинцы пожаловались на высокие цены на такси и загруженность телефонных сетей в новогоднюю ночь. Как ранее сообщало URA.RU, жители Челябинской области хотят, чтобы в Новый год телеканалы транслировали выступления Григория Лепса, Стаса Михайлова и Шамана. Почти половина жителей региона планирует включать телевизор в ночь с 31 декабря на 1 января.