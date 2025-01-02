От космоса до ИИ: в Свердловской области построят уникальную резиденцию для детей

Под Сысертью к 2028 году построят загородную резиденцию для обучения детей

03 января 2025 в 16:39 Размер текста - 17 +

Ребята там будут обучаться разным современным наукам Фото: Роман Наумов © URA.RU В 2025 году в Свердловской области приступят к созданию Уральской загородной образовательной резиденции (УЗОР) — уникальной площадки дополнительного образования. Дети смогут изучать там науки, касающиеся космоса, гражданской авиации, искусственного интеллекта и других интересных современных вещей. Об этом URA.RU сообщает сайт правительства региона. «Новый образовательный центр, который разместится в селе Кашино [Сысертский района], станет структурным подразделением Губернаторского лицея. Там школьники смогут обучаться по направлениям биотех, космос, AI, IT и другим», — говорится в сообщении. Четырехэтажное здание учебного корпуса будет рассчитано на 300 ребят, также будет возведена гостиница на 250 мест. В резиденции будут свои спортивные объекты, лаборатории, мастерские и учебные классы. Обслуживать образовательный центр будет 181 человек персонала, из них 71 — педагоги. Предполагается, что резиденция станет подспорьем юным свердловчанам в выборе будущей профессии и поможет справиться с дефицитом кадров в некоторых отраслях. Завершится строительство объекта по планам в 2028 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году в Свердловской области приступят к созданию Уральской загородной образовательной резиденции (УЗОР) — уникальной площадки дополнительного образования. Дети смогут изучать там науки, касающиеся космоса, гражданской авиации, искусственного интеллекта и других интересных современных вещей. Об этом URA.RU сообщает сайт правительства региона. «Новый образовательный центр, который разместится в селе Кашино [Сысертский района], станет структурным подразделением Губернаторского лицея. Там школьники смогут обучаться по направлениям биотех, космос, AI, IT и другим», — говорится в сообщении. Четырехэтажное здание учебного корпуса будет рассчитано на 300 ребят, также будет возведена гостиница на 250 мест. В резиденции будут свои спортивные объекты, лаборатории, мастерские и учебные классы. Обслуживать образовательный центр будет 181 человек персонала, из них 71 — педагоги. Предполагается, что резиденция станет подспорьем юным свердловчанам в выборе будущей профессии и поможет справиться с дефицитом кадров в некоторых отраслях. Завершится строительство объекта по планам в 2028 году.