ВС РФ осталось 12 километров до Днепропетровской области

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ВС РФ подошли к Днепропетровской области Фото:
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Армия России смогла вплотную подойти к Днепропетровской области, сократив расстояние между передовыми частями и границей до 12 километров. Об этом заявили в силовых структурах.

«Если оценивать расстояние до Днепропетровской области, то на ряде участков фронта от российских позиций оно не превышает 12 км напрямую», — сообщает представитель силовых структур. Его слова передает ТАСС.

Ранее ВС РФ заняли населенные пункты Ровнополь и Макаровку на Времевском выступе. Эти успехи в дальнейшем позволят взять инициативу при наступлении на запад в сторону Днепропетровской области.

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Армия России смогла вплотную подойти к Днепропетровской области, сократив расстояние между передовыми частями и границей до 12 километров. Об этом заявили в силовых структурах. «Если оценивать расстояние до Днепропетровской области, то на ряде участков фронта от российских позиций оно не превышает 12 км напрямую», — сообщает представитель силовых структур. Его слова передает ТАСС. Ранее ВС РФ заняли населенные пункты Ровнополь и Макаровку на Времевском выступе. Эти успехи в дальнейшем позволят взять инициативу при наступлении на запад в сторону Днепропетровской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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