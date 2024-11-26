ВС РФ осталось 12 километров до Днепропетровской области

26 ноября 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

ВС РФ подошли к Днепропетровской области Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России смогла вплотную подойти к Днепропетровской области, сократив расстояние между передовыми частями и границей до 12 километров. Об этом заявили в силовых структурах. «Если оценивать расстояние до Днепропетровской области, то на ряде участков фронта от российских позиций оно не превышает 12 км напрямую», — сообщает представитель силовых структур. Его слова передает ТАСС. Ранее ВС РФ заняли населенные пункты Ровнополь и Макаровку на Времевском выступе. Эти успехи в дальнейшем позволят взять инициативу при наступлении на запад в сторону Днепропетровской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России смогла вплотную подойти к Днепропетровской области, сократив расстояние между передовыми частями и границей до 12 километров. Об этом заявили в силовых структурах. «Если оценивать расстояние до Днепропетровской области, то на ряде участков фронта от российских позиций оно не превышает 12 км напрямую», — сообщает представитель силовых структур. Его слова передает ТАСС. Ранее ВС РФ заняли населенные пункты Ровнополь и Макаровку на Времевском выступе. Эти успехи в дальнейшем позволят взять инициативу при наступлении на запад в сторону Днепропетровской области.