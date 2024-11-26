ВС РФ осталось 12 километров до Днепропетровской области

Армия России смогла вплотную подойти к Днепропетровской области, сократив расстояние между передовыми частями и границей до 12 километров. Об этом заявили в силовых структурах.
«Если оценивать расстояние до Днепропетровской области, то на ряде участков фронта от российских позиций оно не превышает 12 км напрямую», — сообщает представитель силовых структур. Его слова передает ТАСС.
Ранее ВС РФ заняли населенные пункты Ровнополь и Макаровку на Времевском выступе. Эти успехи в дальнейшем позволят взять инициативу при наступлении на запад в сторону Днепропетровской области.
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