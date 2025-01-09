«Разбили сердце»: любовники-аферисты массово атаковали богатых свердловчанок. Фото

Аферисты выманивают деньги у свердловчанок, предлагая заработок на крипте

09 января 2025 в 15:01 Размер текста - 17 +

Девушки знакомятся с аферистами на сайтах знакомств Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мошенники массово разводят свердловских бизнесвумен. Красивые парни втираются в доверие и предлагают легкий заработок на криптовалюте, но в итоге девушки теряют сотни тысяч рублей. Подробности схемы URA.RU рассказала предпринимательница Алена А., которая сама столкнулась с аферистами. «На сайте знакомств я познакомилась одновременно с двумя парнями. Оба — красивые, говорили, что они успешные и богатые. Один якобы занимается перевозками авто за границу, второй — держит элитные автосалоны. Несколько месяцев они оказывали внимание, сыпали комплименты, отправляли цветы, оплачивали аренду машины. В общем, делали все очень красиво. А потом внезапно предложили заработок на крипте», — сказала Алена. От нее потребовали лишь внести небольшую сумму, а с остальным ей якобы будут помогать некие аналитики. «Аферисты уверяют, что для старта достаточно всего 50 тысяч рублей. Ты закидываешь их на счет, а сделками будет заниматься твой персональный помощник, которого ты никогда в жизни не видела, как и этих обманщиков. Сначала тебе показывают, как легко ты можешь там заработать. Потом тебя просят положить еще 100 тысяч рублей на счет, потом еще и еще — в итоге теряешь все», — продолжила девушка. Мошенники называют себя бизнесменами и используют фото других людей Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Она вскрыла обман, когда пробила одного из лже-бизнесменов. «Я взяла его фотографию и проверила по Сети. И нашла аккаунт мужчины, фото которого аферист использовал. Списалась с ним. Он рассказал, что ему за полтора года уже несколько девушек написали. Все сказали, что их обманули, используя его фотографию. Затем я рассказала мошеннику, что все поняла. Он связался со мной по видео, чтобы попытаться доказать, что не врет, но во время звонка использовал дипфейк», — сказала Алена. От подобных мошенников пострадали несколько ее знакомых. Алена переживает, что аферистов трудно привлечь к уголовной ответственности. «Если ты ведешься и вкидываешь деньги, как тебя просят, то делаешь это добровольно. Насильно тебя не заставляют. Более того, в это тебя втягивают постепенно: пару месяцев с тобой просто общаются, созваниваются. Но если ты попросишь о личной встрече, то они всегда находят отмазки: то кто-то заболел или он куда-то уехал. Тебе будут отправлять фейковые видео из Испании, показывать, как много у человека денег. Все это для того, чтобы ты повелась. Я знаю, что у одной из жертв, когда она вскрыла обман, произошла психологическая травма. Она говорит: „Мне разбили сердце“», — заключила собеседница. Переписка Алены с парнем, чье фото использовал аферист Фото: предоставлено собеседницей URA.RU Вот так «Антон» призывает вложиться в крипту Фото: предоставлено собеседницей URA.RU А тут он же отказывается от личной встречи Фото: предоставлено собеседницей URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники массово разводят свердловских бизнесвумен. Красивые парни втираются в доверие и предлагают легкий заработок на криптовалюте, но в итоге девушки теряют сотни тысяч рублей. Подробности схемы URA.RU рассказала предпринимательница Алена А., которая сама столкнулась с аферистами. «На сайте знакомств я познакомилась одновременно с двумя парнями. Оба — красивые, говорили, что они успешные и богатые. Один якобы занимается перевозками авто за границу, второй — держит элитные автосалоны. Несколько месяцев они оказывали внимание, сыпали комплименты, отправляли цветы, оплачивали аренду машины. В общем, делали все очень красиво. А потом внезапно предложили заработок на крипте», — сказала Алена. От нее потребовали лишь внести небольшую сумму, а с остальным ей якобы будут помогать некие аналитики. «Аферисты уверяют, что для старта достаточно всего 50 тысяч рублей. Ты закидываешь их на счет, а сделками будет заниматься твой персональный помощник, которого ты никогда в жизни не видела, как и этих обманщиков. Сначала тебе показывают, как легко ты можешь там заработать. Потом тебя просят положить еще 100 тысяч рублей на счет, потом еще и еще — в итоге теряешь все», — продолжила девушка. Она вскрыла обман, когда пробила одного из лже-бизнесменов. «Я взяла его фотографию и проверила по Сети. И нашла аккаунт мужчины, фото которого аферист использовал. Списалась с ним. Он рассказал, что ему за полтора года уже несколько девушек написали. Все сказали, что их обманули, используя его фотографию. Затем я рассказала мошеннику, что все поняла. Он связался со мной по видео, чтобы попытаться доказать, что не врет, но во время звонка использовал дипфейк», — сказала Алена. От подобных мошенников пострадали несколько ее знакомых. Алена переживает, что аферистов трудно привлечь к уголовной ответственности. «Если ты ведешься и вкидываешь деньги, как тебя просят, то делаешь это добровольно. Насильно тебя не заставляют. Более того, в это тебя втягивают постепенно: пару месяцев с тобой просто общаются, созваниваются. Но если ты попросишь о личной встрече, то они всегда находят отмазки: то кто-то заболел или он куда-то уехал. Тебе будут отправлять фейковые видео из Испании, показывать, как много у человека денег. Все это для того, чтобы ты повелась. Я знаю, что у одной из жертв, когда она вскрыла обман, произошла психологическая травма. Она говорит: „Мне разбили сердце“», — заключила собеседница.