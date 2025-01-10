В Екатеринбурге ищут стоматологов на зарплату в миллионы рублей. Скрин

В Екатеринбурге ищут стоматологов на зарплаты в миллионы рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоматология, клипарт , стоматологический кабинет, прием, стоматолог, пациент, лечение зубов
Стоматологам предлагают зарплаты минимум 150 тысяч рублей в месяц Фото:

В Екатеринбурге врачам-стоматологам готовы платить сотни тысяч рублей, в зависимости от профиля. Самые высокие зарплаты предлагают в одной из частных клиник в центре города — там специалисты могут зарабатывать до двух миллионов рублей, следует из объявлений на сайте hh.ru.

«Наша клиника, в частности, специализируется на имплантации. Стоматологи-ортопеды за месяц зарабатывали около 1,5 миллиона рублей», — сказал представитель частной клиники в разговоре с URA.RU. Есть и другая вакансия, где указано, что стоматологу-хирургу-имплантологу готовы платить до двух миллионов рублей. Работать предлагается 5/2 или 6/1, но график и время рабочее время обсуждаются. Требуется опыт работы в клиниках от трех лет и наличие действующего профильного сертификата.

В другой клинике, где стоматолог может зарабатывать от 150 до 800 тысяч рублей, на звонок агентства не ответили, но в объявлении говорится, что специалисты могут получать до 25% выручки в год. Работать нужно будет по восемь часов с графиком 5/2. Врачу обещают компенсировать оплату занятий спортом и частично — питание. Требуемый опыт работы не указан, но при устройстве попросят сертификаты по одной или двум специальностям.

Стоматологи в Екатеринбурге могут за месяц получить до двух миллионов рублей
Стоматологи в Екатеринбурге могут за месяц получить до двух миллионов рублей
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге врачам-стоматологам готовы платить сотни тысяч рублей, в зависимости от профиля. Самые высокие зарплаты предлагают в одной из частных клиник в центре города — там специалисты могут зарабатывать до двух миллионов рублей, следует из объявлений на сайте hh.ru. «Наша клиника, в частности, специализируется на имплантации. Стоматологи-ортопеды за месяц зарабатывали около 1,5 миллиона рублей», — сказал представитель частной клиники в разговоре с URA.RU. Есть и другая вакансия, где указано, что стоматологу-хирургу-имплантологу готовы платить до двух миллионов рублей. Работать предлагается 5/2 или 6/1, но график и время рабочее время обсуждаются. Требуется опыт работы в клиниках от трех лет и наличие действующего профильного сертификата. В другой клинике, где стоматолог может зарабатывать от 150 до 800 тысяч рублей, на звонок агентства не ответили, но в объявлении говорится, что специалисты могут получать до 25% выручки в год. Работать нужно будет по восемь часов с графиком 5/2. Врачу обещают компенсировать оплату занятий спортом и частично — питание. Требуемый опыт работы не указан, но при устройстве попросят сертификаты по одной или двум специальностям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...