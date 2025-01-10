В Екатеринбурге ищут стоматологов на зарплату в миллионы рублей. Скрин

В Екатеринбурге ищут стоматологов на зарплаты в миллионы рублей

10 января 2025 в 18:42 Размер текста - 17 +

Стоматологам предлагают зарплаты минимум 150 тысяч рублей в месяц Фото: Алиса Курганская © URA.RU В Екатеринбурге врачам-стоматологам готовы платить сотни тысяч рублей, в зависимости от профиля. Самые высокие зарплаты предлагают в одной из частных клиник в центре города — там специалисты могут зарабатывать до двух миллионов рублей, следует из объявлений на сайте hh.ru. «Наша клиника, в частности, специализируется на имплантации. Стоматологи-ортопеды за месяц зарабатывали около 1,5 миллиона рублей», — сказал представитель частной клиники в разговоре с URA.RU. Есть и другая вакансия, где указано, что стоматологу-хирургу-имплантологу готовы платить до двух миллионов рублей. Работать предлагается 5/2 или 6/1, но график и время рабочее время обсуждаются. Требуется опыт работы в клиниках от трех лет и наличие действующего профильного сертификата. В другой клинике, где стоматолог может зарабатывать от 150 до 800 тысяч рублей, на звонок агентства не ответили, но в объявлении говорится, что специалисты могут получать до 25% выручки в год. Работать нужно будет по восемь часов с графиком 5/2. Врачу обещают компенсировать оплату занятий спортом и частично — питание. Требуемый опыт работы не указан, но при устройстве попросят сертификаты по одной или двум специальностям. Стоматологи в Екатеринбурге могут за месяц получить до двух миллионов рублей Фото: объявления на сайте hh.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге врачам-стоматологам готовы платить сотни тысяч рублей, в зависимости от профиля. Самые высокие зарплаты предлагают в одной из частных клиник в центре города — там специалисты могут зарабатывать до двух миллионов рублей, следует из объявлений на сайте hh.ru. «Наша клиника, в частности, специализируется на имплантации. Стоматологи-ортопеды за месяц зарабатывали около 1,5 миллиона рублей», — сказал представитель частной клиники в разговоре с URA.RU. Есть и другая вакансия, где указано, что стоматологу-хирургу-имплантологу готовы платить до двух миллионов рублей. Работать предлагается 5/2 или 6/1, но график и время рабочее время обсуждаются. Требуется опыт работы в клиниках от трех лет и наличие действующего профильного сертификата. В другой клинике, где стоматолог может зарабатывать от 150 до 800 тысяч рублей, на звонок агентства не ответили, но в объявлении говорится, что специалисты могут получать до 25% выручки в год. Работать нужно будет по восемь часов с графиком 5/2. Врачу обещают компенсировать оплату занятий спортом и частично — питание. Требуемый опыт работы не указан, но при устройстве попросят сертификаты по одной или двум специальностям.