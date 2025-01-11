11 января 2025

При крушении самолета в Колумбии погибли 10 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет пропал с радаров в среду 8 января
Самолет пропал с радаров в среду 8 января Фото:

В Колумбии при крушении самолета погибли два члена экипажа и восемь пассажиров. Об этом сообщил чиновник из администрации департамента Антьокия Карлос Риос Пуэрта.

«К сожалению, выживших нет. На месте работают десятки спасателей. Мы ищем тела и координируемся с полицией для их опознания», — отметил Пуэрта, чьи слова привело местное издание Zee News. Самолет, который пропал с радаров еще в середине прошлой недели, был обнаружен лишь спустя несколько дней в лесистой местности на северо-западе Колумбии.

Спасательные работы осложнены неблагоприятными погодными условиями, мешающими использованию вертолетов, сообщил Пуэрта. Тем не менее, управление гражданской авиации Колумбии уже начало расследование причин авиакатастрофы.

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В Колумбии при крушении самолета погибли два члена экипажа и восемь пассажиров. Об этом сообщил чиновник из администрации департамента Антьокия Карлос Риос Пуэрта. «К сожалению, выживших нет. На месте работают десятки спасателей. Мы ищем тела и координируемся с полицией для их опознания», — отметил Пуэрта, чьи слова привело местное издание Zee News. Самолет, который пропал с радаров еще в середине прошлой недели, был обнаружен лишь спустя несколько дней в лесистой местности на северо-западе Колумбии. Спасательные работы осложнены неблагоприятными погодными условиями, мешающими использованию вертолетов, сообщил Пуэрта. Тем не менее, управление гражданской авиации Колумбии уже начало расследование причин авиакатастрофы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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