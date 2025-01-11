В пермском ТЦ появится новый фитнес-клуб московской сети

Весной 2025 года в пермском торговом центре «Лайнер» начнет работу новый фитнес-клуб московской сети YoBody Fitness. Клуб займет все помещения четвертого этажа, площадью 1,6 тысяч квадратных метров. Данный этаж простаивал без арендаторов на протяжении последних пяти лет.
«Фитнес-клуб YoBody Fitness откроется к 1 апреля. Клуб, работающий в бюджетном сегменте, будет востребован. Заход нового игрока усилит конкуренцию в Перми и заставит местные спортцентры повышать уровень сервиса», — рассказали представители сферы в интервью «Коммерсант Прикамье».
Сеть YoBody Fitness является молодой. Ранее она была представлена только в Москве. Также известно, что YoBody Fitness развивают владельцы компании «Востоксервис» — бывшего инвестора пермского аквапарка.
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