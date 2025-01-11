11 января 2025

В пермском ТЦ появится новый фитнес-клуб московской сети

© Служба новостей «URA.RU»
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Клуб будет работать в бюджетном сегменте
Клуб будет работать в бюджетном сегменте Фото:

Весной 2025 года в пермском торговом центре «Лайнер» начнет работу новый фитнес-клуб московской сети YoBody Fitness. Клуб займет все помещения четвертого этажа, площадью 1,6 тысяч квадратных метров. Данный этаж простаивал без арендаторов на протяжении последних пяти лет. 

«Фитнес-клуб YoBody Fitness откроется к 1 апреля. Клуб, работающий в бюджетном сегменте, будет востребован. Заход нового игрока усилит конкуренцию в Перми и заставит местные спортцентры повышать уровень сервиса», — рассказали представители сферы в интервью «Коммерсант Прикамье».

Сеть YoBody Fitness является молодой. Ранее она была представлена только в Москве. Также известно, что YoBody Fitness развивают владельцы компании «Востоксервис» — бывшего инвестора пермского аквапарка.

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Весной 2025 года в пермском торговом центре «Лайнер» начнет работу новый фитнес-клуб московской сети YoBody Fitness. Клуб займет все помещения четвертого этажа, площадью 1,6 тысяч квадратных метров. Данный этаж простаивал без арендаторов на протяжении последних пяти лет.  «Фитнес-клуб YoBody Fitness откроется к 1 апреля. Клуб, работающий в бюджетном сегменте, будет востребован. Заход нового игрока усилит конкуренцию в Перми и заставит местные спортцентры повышать уровень сервиса», — рассказали представители сферы в интервью «Коммерсант Прикамье». Сеть YoBody Fitness является молодой. Ранее она была представлена только в Москве. Также известно, что YoBody Fitness развивают владельцы компании «Востоксервис» — бывшего инвестора пермского аквапарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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