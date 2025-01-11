Сотрудники МЧС спасли двух человек на пожаре в Пермском крае

Во время пожара в городе Оса (Пермский край) специалисты МЧС России спасли из пожара двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«В Осе загорелась квартира, расположенная на 2 этаже расселенного дома. Из горящего дома при помощи газодымозащитники вывели мужчину и женщину. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. На месте работали 13 человек личного состава и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается специалистами», — сказано в сообщении.
За сутки 11 января 2025 года в Пермском крае ликвидировано 5 пожаров. Два из них произошло на территории Перми, по одному пожару на территориях Чусовского, Соликамского и Осинского городских округов. Погибших и травмированных нет.
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