Шойгу рассказал об огромном провале Запада касательно России

Запад не смог изменить ход специальной военной операции на Украине, несмотря на значительные инвестиции и поддержку Киева. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, теперь Запад будет делать ставку на дестабилизацию Союзного государства изнутри.
«С учетом того, что Запад, несмотря на огромные финансовые расходы и всеобъемлющую поддержку киевского режима, не смог изменить ход специальной военной операции на Украине, вполне можно прогнозировать, что основная ставка вновь будет сделана на дестабилизацию ситуации в Союзном государстве изнутри», — заявил Шойгу. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что Совет Безопасности принимает упреждающие меры как индивидуально, так и коллективно.
Шойгу также подчеркнул, что Россия и Белоруссия регулярно сталкиваются с попытками вмешательства во внутренние дела со стороны недружественных стран. Он указал на прямую подрывную деятельность зарубежных спецслужб и попытки раскачать обстановку изнутри, особенно перед выборами: «Имеет место прямая подрывная деятельность зарубежных специальных служб, не прекращаются попытки раскачать обстановку изнутри, особенно в преддверии выборов», — сказал секретарь Совбеза РФ.
Ранее Шойгу заявил, что в текущих мировых условиях концепция безопасности Союзного государства с Белоруссией стала необходимостью. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет защищать страну в случае нападения западных стран. О наличии у Запада планов по захвату приграничья Белоруссии ранее уже предупреждал госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
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