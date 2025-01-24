ТАСС: Великая Новоселка «разрезана» пополам

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Бригада ВСУ оказалась в окружении в Великой Новоселке
Бригада ВСУ оказалась в окружении в Великой Новоселке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные силы разделили на две части 110-ю бригаду Вооруженных сил Украины в Великой Новоселке (ДНР), полностью заблокировав их в южной части села. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Они в южной части и полностью заблокированы. Сама же [Великая] Новоселка поделена пополам», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В силовых структурах также отметили, что для ВСУ единственный шанс выйти из окружения — сдать оружие. 

Активные бои в Великой Новоселке идут с 20 января. За последние дни российским войскам удалось взять бригаду ВСУ в окружение, заблокировав им все пути выхода. Они выдвинули ей ультиматум о сдаче плен, однако украинские бойцы отказались оставлять свои позиции. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что шансов выйти из окружения у ВСУ нет. Подробнее — в материале URA.RU.

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Российские военные силы разделили на две части 110-ю бригаду Вооруженных сил Украины в Великой Новоселке (ДНР), полностью заблокировав их в южной части села. Об этом сообщили в силовых структурах. «Они в южной части и полностью заблокированы. Сама же [Великая] Новоселка поделена пополам», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В силовых структурах также отметили, что для ВСУ единственный шанс выйти из окружения — сдать оружие.  Активные бои в Великой Новоселке идут с 20 января. За последние дни российским войскам удалось взять бригаду ВСУ в окружение, заблокировав им все пути выхода. Они выдвинули ей ультиматум о сдаче плен, однако украинские бойцы отказались оставлять свои позиции. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что шансов выйти из окружения у ВСУ нет. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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