В Перми ТРК «Колизей» эвакуировали второй раз за день

Неизвестные продолжают звонить в торговый центр
В Перми посетителей попросили покинуть ТРК «Колизей Атриум». Это вторая эвакуация торгового центра 27 января.
«ТРК „Колизей Атриум“ эвакуировали второй раз за день», — пишет «РБК Пермь». В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что неизвестный сообщил о минировании здания. Жизни посетителей и сотрудников ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что 27 января эвакуировали посетителей ТРК «Колизей Атриум» и ТЦ «Гудвин». Также на улицу вывели учеников и учителей школы №146. Причиной стали анонимные звонки, в которых сообщалось о минировании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!