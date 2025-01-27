В Перми ТРК «Колизей» эвакуировали второй раз за день

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Неизвестные продолжают звонить в торговый центр
Неизвестные продолжают звонить в торговый центр Фото:

В Перми посетителей попросили покинуть ТРК «Колизей Атриум». Это вторая эвакуация торгового центра 27 января.

«ТРК „Колизей Атриум“ эвакуировали второй раз за день», — пишет «РБК Пермь». В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что неизвестный сообщил о минировании здания. Жизни посетителей и сотрудников ничего не  угрожает. 

Ранее стало известно, что 27 января эвакуировали посетителей ТРК «Колизей Атриум» и ТЦ «Гудвин». Также на улицу вывели учеников и учителей школы №146. Причиной стали анонимные звонки, в которых сообщалось о минировании.

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В Перми посетителей попросили покинуть ТРК «Колизей Атриум». Это вторая эвакуация торгового центра 27 января. «ТРК „Колизей Атриум“ эвакуировали второй раз за день», — пишет «РБК Пермь». В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что неизвестный сообщил о минировании здания. Жизни посетителей и сотрудников ничего не  угрожает.  Ранее стало известно, что 27 января эвакуировали посетителей ТРК «Колизей Атриум» и ТЦ «Гудвин». Также на улицу вывели учеников и учителей школы №146. Причиной стали анонимные звонки, в которых сообщалось о минировании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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