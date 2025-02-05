Бастрыкин рассказал о все более дерзком поведении мигрантов в России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил обеспокоенность в связи с усилением дерзких проявлений экстремизма со стороны иностранных граждан в России. Он подчеркнул, что такие действия представляют серьезную угрозу общественной безопасности.
«Серьезная угроза общественной безопасности обозначилась все более дерзкими проявлениями экстремизма со стороны иностранных граждан», — заявил Бастрыкин на заседании расширенной коллегии СК РФ. Его слова передает ТАСС. По его словам, количество экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, значительно увеличилось. Кроме того, было совершено 253 преступления террористического характера.
Председатель также отметил, что многие из преступников-мигрантов находятся в России нелегально, что усугубляет ситуацию. Они бесконтрольно перемещаются по территории страны и систематически нарушают миграционное законодательство, что делает сложной их идентификацию и привлечение к ответственности.
В декабре 2024 года появилась информация о том, что в России зафиксировано снижение числа преступлений, совершаемых мигрантами. Официальный представитель МВД России Ирина Волк указала, что за первые 11 месяцев количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, она подчеркнула значительное уменьшение числа разбойных нападений и грабежей, которое составило 25,7%.
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