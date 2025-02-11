В Челябинске продлили режим черного неба

11 февраля 2025 в 16:22 Размер текста - 17 +

Информация о НМУ в Челябинске поступила 4 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске продлили режим черного неба до вечера 11 февраля. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «4-12 февраля в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Режим черного неба продлен до 19:00 11 февраля в Челябинске, Коркино и Аше», — пояснили метеорологи. Синоптики добавили, что в Магнитогорске неблагоприятные метеоусловия действуют с 19:00 8 февраля до 12:00 12 февраля. До этого времени отдельным предприятиям региона объявляется предупреждение о НМУ первой степени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске продлили режим черного неба до вечера 11 февраля. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «4-12 февраля в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Режим черного неба продлен до 19:00 11 февраля в Челябинске, Коркино и Аше», — пояснили метеорологи. Синоптики добавили, что в Магнитогорске неблагоприятные метеоусловия действуют с 19:00 8 февраля до 12:00 12 февраля. До этого времени отдельным предприятиям региона объявляется предупреждение о НМУ первой степени.