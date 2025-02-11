В Челябинске продлили режим черного неба до вечера 11 февраля. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«4-12 февраля в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Режим черного неба продлен до 19:00 11 февраля в Челябинске, Коркино и Аше», — пояснили метеорологи.
Синоптики добавили, что в Магнитогорске неблагоприятные метеоусловия действуют с 19:00 8 февраля до 12:00 12 февраля. До этого времени отдельным предприятиям региона объявляется предупреждение о НМУ первой степени.
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