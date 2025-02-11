В Челябинске продлили режим черного неба

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Смог, НМУ, погода. Челябинск, погода, воздух, смог, выбросы, нму, атмосфера, загрязнение воздуха
Информация о НМУ в Челябинске поступила 4 февраля Фото:

В Челябинске продлили режим черного неба до вечера 11 февраля. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«4-12 февраля в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Режим черного неба продлен до 19:00 11 февраля в Челябинске, Коркино и Аше», — пояснили метеорологи.

Синоптики добавили, что в Магнитогорске неблагоприятные метеоусловия действуют с 19:00 8 февраля до 12:00 12 февраля. До этого времени отдельным предприятиям региона объявляется предупреждение о НМУ первой степени.

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В Челябинске продлили режим черного неба до вечера 11 февраля. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «4-12 февраля в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Режим черного неба продлен до 19:00 11 февраля в Челябинске, Коркино и Аше», — пояснили метеорологи. Синоптики добавили, что в Магнитогорске неблагоприятные метеоусловия действуют с 19:00 8 февраля до 12:00 12 февраля. До этого времени отдельным предприятиям региона объявляется предупреждение о НМУ первой степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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