Ледовый городок «Остров сокровищ» открыли в Челябинске после потепления

В Челябинске 12 февраля снова открыли ледовый городок на площади Революции «Остров сокровищ», который был закрыт для безопасности в потепление. Об это сообщила пресс-служба управления культуры администрации города.
«Ледовый городок „Остров сокровищ“ на площади Революции снова ждёт своих посетителей. Городок работает с 8:00 до 23:00 ежедневно», — сообщила пресс-служба управления культуры администрации Челябинска в telegram-канале.
Ледовый городок на площади Революции был закрыт 10 февраля из-за аномального потепления. Доступ был ограничен также на ледовые горки в ЦПКиО имени Гагарина и парке «Сад Победы».
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