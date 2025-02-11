11 февраля 2025

Ледовый городок «Остров сокровищ» открыли в Челябинске после потепления

© Служба новостей «URA.RU»
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Городок закрыли еще 10 февраля
Городок закрыли еще 10 февраля Фото:

В Челябинске 12 февраля снова открыли ледовый городок на площади Революции «Остров сокровищ», который был закрыт для безопасности в потепление. Об это сообщила пресс-служба управления культуры администрации города.

«Ледовый городок „Остров сокровищ“ на площади Революции снова ждёт своих посетителей. Городок работает с 8:00 до 23:00 ежедневно», — сообщила пресс-служба управления культуры администрации Челябинска в telegram-канале.

Ледовый городок на площади Революции был закрыт 10 февраля из-за аномального потепления. Доступ был ограничен также на ледовые горки в ЦПКиО имени Гагарина и парке «Сад Победы».

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В Челябинске 12 февраля снова открыли ледовый городок на площади Революции «Остров сокровищ», который был закрыт для безопасности в потепление. Об это сообщила пресс-служба управления культуры администрации города. «Ледовый городок „Остров сокровищ“ на площади Революции снова ждёт своих посетителей. Городок работает с 8:00 до 23:00 ежедневно», — сообщила пресс-служба управления культуры администрации Челябинска в telegram-канале. Ледовый городок на площади Революции был закрыт 10 февраля из-за аномального потепления. Доступ был ограничен также на ледовые горки в ЦПКиО имени Гагарина и парке «Сад Победы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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