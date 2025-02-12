Синоптик рассказал, к чему стоит подготовиться москвичам

К выходным текущей недели ожидается значительное увеличение снегопадов в Москве. При этом морозная погода сохранится в городе почти до начала второй декады февраля, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«К концу недели характер погоды изменится. Вместо изморози стоит ждать нормального снега. Наиболее существенные осадки будут ближе к выходным», — заявил Ильин, отметив, что 16 и 16 февраля в городе выпадет около семи сантиметров снега. Его слова передает aif.ru.
Температура воздуха в Московской области ночью может опускаться до 17?22 градусов ниже нуля. Подобные морозы могут наступить в период с 17 по 20 февраля, добавил синоптик.
Ранее сообщалось, что с 15 февраля в центральных регионах России ожидается понижение температуры ниже климатической нормы на один градус. Температура воздуха снизится до отметки в -13 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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