Почему морозы в центральную Россию пришли только в середине февраля

С 15 февраля в центральных регионах России ожидается снижение температуры на один градус ниже климатической нормы. Это будет первым подобным случаем в 2025 году. Так, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ночью температура может достигнуть -13 градусов, а днем -11 градусов. Почему в центре РФ похолодало только в феврале — в материале URA.RU.
Почему зима в 2025 году такая теплая
В настоящее время мы становимся свидетелями значительных изменений в климате, сообщил информационному агентству URA.RU руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов. Он уточнил, что основной причиной потепления стало повышение глобальной температуры и усиления притока атлантического тепла. Из-за этого во многих регионах России, включая ее европейскую часть, западную Сибирь, Урал и даже Якутию, наблюдается аномально теплая зима.
Какая погода будет в конце зимы
Кроме того, Александр Шувалов не исключает возможности того, что в январе и феврале может произойти неожиданное похолодание. Климатолог ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что в январе-феврале 2025 года ожидается похолодание «ниже нормы» в Москве и центральных областях России. В указанные месяцы регион ожидает снегопады и морозы. Однако при этом холода будут не такие сильные, как в прошлом году, но тем не менее, погода будет значительно холоднее, чем в декабре. Температура может опуститься до 10-20 градусов ниже нуля.
Климатолог также заметил, что в последние годы зимний период в России становится короче, а лето — длиннее. Николай Терешонок также указал, что делать точные прогнозы о дальнейшем сокращении зимнего периода к 2025 году еще рано.
Прогноз погоды на февраль 2025 года
В феврале 2025 года в центральной части России традиционной зимы не ожидается. Температура будет удерживаться на отрицательной отметке, но без серьезных морозов, сообщил Роман Вильфанд. Также в регионе предвидятся лишь изолированные снегопады.
Метеоролог подчеркнул, что погодные условия могут быть непредсказуемыми до окончания зимнего периода. Он также указал на атлантические циклоны, начавшие влиять на погоду в регионе с ноября 2024 года, как на основную причину относительно теплой зимы, приносящие влажный и теплый воздух с запада континента.
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