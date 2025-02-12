«Статус — смотрящий»: силовики впервые высказались о деле «решалы» из Екатеринбурга

Авторитет Гасанов попал под суд, став смотрящим за Свердловской областью

Марсель Гасанов будет за решеткой до 9 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU

«Решала», криминальный авторитет из Екатеринбурга Марсель Гасанов попал под суд, потому что в прошлом году получил статус «смотрящего» за регионом. Так его уголовное дело URA.RU прокомментировали в областном СКР.

«По версии следствия, обвиняемый, обладая определенным криминальным опытом, организаторскими способностями, был наделен другими лидерами преступного мира статусом так называемого „смотрящего“ за Свердловской областью. Как полагает следствие, используя этот неофициальный статус, фигурант распространял и сохранял преступные традиции, контролировал различные направления деятельности криминальных структур региона, обеспечивал их существование», — сообщил первый замруководителя регионального СК полковник Анатолий Надбитов.

Следователи считают, что Гасанов может быть причастен и к ряду других преступлений. Если вы стали его жертвой, обратитесь в свердловское управление СК на улице Щорса, 18. Конфиденциальность гарантируется.

В полиции это событие прокомментировали так: «Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники регионального ФСБ совместно с уголовным розыском МВД. Гражданин в определенных кругах более известен по прозвищам «Марсель Махачкалинский» или «Марс». Ранее он неоднократно уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям «Разбой» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», — отметил глава пресс-службы областного ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

По его сведениям, в 2010-м Гасанова осудили на семь лет лишения свободы, а в декабре 2019-го он получил условный срок. «После освобождения фигурант убыл в Дагестан, но вскоре вернулся на постоянное место жительства в Екатеринбург и продолжил противоправную деятельность, которая впоследствии и была пресечена сотрудниками ФСБ, МВД и СКР», — отметил Горелых.

О задержании Марселя стало известно вечером 11 февраля. В его доме провели обыски, а затем увезли в отдел полиции. Сам Гасанов считает, что дело сфабриковано. Вину не признает. Его отправили под стражу до 9 апреля.