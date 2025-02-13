Задержанному главе «Гортранса» Екатеринбурга грозит 15 лет колонии

Задержанному гендиректору «Гортранса» Екатеринбурга Сергей Нугаеву вменяют получение взятки в особо крупном размере. Если его вина будет доказана, Нугаеву грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Нугаеву вменяют части 5 и 6 статьи 290 УК РФ», — передал собеседник агентства. В Уголовном кодексе прописано, что особо крупный размер — более миллиона рублей.
О задержании Нугаева стало известно утром 14 февраля. По данным URA.RU, операцию проводило УФСБ по Свердловской области, Нугаева взяли с поличным. Предварительно, деньги он получал от компании, которая обслуживает автобусы.
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