13 февраля 2025

Задержанному главе «Гортранса» Екатеринбурга грозит 15 лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового троллейбуса Алексею Орлову. Екатеринбург, орлов алексей, бубнов алексей
Нугаеву вменяют части 5 и 6 статьи 290 УК РФ Фото:

Задержанному гендиректору «Гортранса» Екатеринбурга Сергей Нугаеву вменяют получение взятки в особо крупном размере. Если его вина будет доказана, Нугаеву грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Нугаеву вменяют части 5 и 6 статьи 290 УК РФ», — передал собеседник агентства. В Уголовном кодексе прописано, что особо крупный размер — более миллиона рублей.

О задержании Нугаева стало известно утром 14 февраля. По данным URA.RU, операцию проводило УФСБ по Свердловской области, Нугаева взяли с поличным. Предварительно, деньги он получал от компании, которая обслуживает автобусы.

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Задержанному гендиректору «Гортранса» Екатеринбурга Сергей Нугаеву вменяют получение взятки в особо крупном размере. Если его вина будет доказана, Нугаеву грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Об этом URA.RU сообщил источник. «Нугаеву вменяют части 5 и 6 статьи 290 УК РФ», — передал собеседник агентства. В Уголовном кодексе прописано, что особо крупный размер — более миллиона рублей. О задержании Нугаева стало известно утром 14 февраля. По данным URA.RU, операцию проводило УФСБ по Свердловской области, Нугаева взяли с поличным. Предварительно, деньги он получал от компании, которая обслуживает автобусы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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