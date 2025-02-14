В аэропорту Екатеринбурга поймали иностранцев с запрещенными медом и молочкой

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , урожай, мед, еда, продовольственная безопасность, агро2022
Продукцию изъяли и уничтожили Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники Россельхознадзора обнаружили у пассажиров из Таджикистана и Узбекистана 44 килограмма меда и молочной продукции, запрещенных к ввозу в Россию. Иностранцы хотели провезти продукцию без необходимых документов, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки. Ввоз такой продукции в Российскую Федерацию запрещен и подлежит уничтожению», — следует из сообщения.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. «Пассажирами нарушены ветеринарно-санитарные требования, установленные решением комиссии Таможенного союза», — пояснили в Россельхознадзоре.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники Россельхознадзора обнаружили у пассажиров из Таджикистана и Узбекистана 44 килограмма меда и молочной продукции, запрещенных к ввозу в Россию. Иностранцы хотели провезти продукцию без необходимых документов, рассказали в пресс-службе ведомства. «Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки. Ввоз такой продукции в Российскую Федерацию запрещен и подлежит уничтожению», — следует из сообщения. Нарушителей привлекли к административной ответственности. «Пассажирами нарушены ветеринарно-санитарные требования, установленные решением комиссии Таможенного союза», — пояснили в Россельхознадзоре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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