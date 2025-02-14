В аэропорту Екатеринбурга поймали иностранцев с запрещенными медом и молочкой

14 февраля 2025 в 20:53 Размер текста - 17 +

Продукцию изъяли и уничтожили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники Россельхознадзора обнаружили у пассажиров из Таджикистана и Узбекистана 44 килограмма меда и молочной продукции, запрещенных к ввозу в Россию. Иностранцы хотели провезти продукцию без необходимых документов, рассказали в пресс-службе ведомства. «Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки. Ввоз такой продукции в Российскую Федерацию запрещен и подлежит уничтожению», — следует из сообщения. Нарушителей привлекли к административной ответственности. «Пассажирами нарушены ветеринарно-санитарные требования, установленные решением комиссии Таможенного союза», — пояснили в Россельхознадзоре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники Россельхознадзора обнаружили у пассажиров из Таджикистана и Узбекистана 44 килограмма меда и молочной продукции, запрещенных к ввозу в Россию. Иностранцы хотели провезти продукцию без необходимых документов, рассказали в пресс-службе ведомства. «Продукция ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки. Ввоз такой продукции в Российскую Федерацию запрещен и подлежит уничтожению», — следует из сообщения. Нарушителей привлекли к административной ответственности. «Пассажирами нарушены ветеринарно-санитарные требования, установленные решением комиссии Таможенного союза», — пояснили в Россельхознадзоре.