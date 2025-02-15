Генсек НАТО призвал Европу «перестать жаловаться» из-за переговоров по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейцев «перестать жаловаться», а активнее участвовать в разработке мирных предложений по Украине. Свою позицию глава альянса обозначил на Мюнхенской конференции по безопасности.
«И моим европейским друзьям я бы сказал, вступайте в дискуссии, не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи», — сказал Рютте. Трансляция конференции ведется на YouTube.
Среди действий генсек НАТО предложил увеличить военные расходы на Украину. Также Европе следует «предлагать идеи, как могут выглядеть гарантии безопасности».
Трамп и Путин провели телефонный разговор 12 февраля. Они обсудили конфликт на Украине. По итогам разговора, лидеры двух стран договорились о личной встрече для заключения соглашение по остановке огня. Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас обратил внимание, что президенты говорили без участия Европы, при этом диалог ведется с частичным участием Китая. По словам Палуцкаса, такие действия Путина и Трампа — «хороший пинок» Европе.
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