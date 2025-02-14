Премьер Литвы: Путин и Трамп дали «пинок под зад» Европе

Мирные переговоры по Украине между президентом США Дональдом Трампом и российским главой Владимиром Путиным станут хорошим «пинком под зад» для Европы. Об этом заявил премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас.
«Поэтому я бы расценивал это [переговоры Трампа Путина] как хороший пинок под зад для Европы», — заявил Палуцкас. Его слова приводит telegram-канал Sputnik Литва. Он подчеркнул, что Америка активно участвует в решении украинского конфликта, в том числе ведет диалог не только с Россией, но и «частично» с Китаем, тем самым оставляя Европу в стороне от ключевых переговоров.
Однако, по его словам, Европа, возможно, заслужила это из-за отсутствия решительных действий в области финансирования обороны. Он упомянул, что Европа должна «проснуться» и начать серьезно относиться к собственным вопросам безопасности, не полагаясь при этом исключительно на помощь со стороны США.
Трамп и Путин провели телефонный разговор 12 февраля. Они обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. По итогам разговора, лидеры двух стран договорились о личной встрече для заключения соглашение по остановке огня на Украине. При этом Трамп не исключил, что переговоры могут пройти без участия европейских стран. Однако страны ЕС заявили, что без участия диалог по Украине невозможен, передает RT.
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