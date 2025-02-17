В Брянской области средства ПВО сбили украинский БПЛА

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Над Брянской областью сбили вражеский БПЛА
Над Брянской областью сбили вражеский БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства уничтожили беспилотник армии Украины над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал Богомаз в telegram-канале. Предварительно, никто не пострадал в результате атаки, разрушений на земле также не зафиксировано.

В течение прошедшей ночи системы противовоздушной обороны над Россией сбили 90 БПЛА украинской армии. Кроме того, было зафиксировано использование противником управляемой ракеты «Нептун-МД». 

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Российские средства уничтожили беспилотник армии Украины над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал Богомаз в telegram-канале. Предварительно, никто не пострадал в результате атаки, разрушений на земле также не зафиксировано. В течение прошедшей ночи системы противовоздушной обороны над Россией сбили 90 БПЛА украинской армии. Кроме того, было зафиксировано использование противником управляемой ракеты «Нептун-МД». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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