В Брянской области средства ПВО сбили украинский БПЛА

Российские средства уничтожили беспилотник армии Украины над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал Богомаз в telegram-канале. Предварительно, никто не пострадал в результате атаки, разрушений на земле также не зафиксировано.
В течение прошедшей ночи системы противовоздушной обороны над Россией сбили 90 БПЛА украинской армии. Кроме того, было зафиксировано использование противником управляемой ракеты «Нептун-МД».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.