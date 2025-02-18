Насколько сильной будет магнитная буря 19 февраля 2025: прогноз и солнечные вспышки

По данным ученых из Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 19 февраля 2025 года ожидается слабая геомагнитная буря, которая может достичь 3 баллов по шкале Kp-индекса. Подробнее о том какова вероятность возникновения бури, как она может повлиять на самочувствие и что делать для защиты организма — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки и прогноз магнитных бурь на 19 февраля 2025
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность спокойной магнитосферы 19 февраля составляет 68%, вероятность геомагнитных возмущений — 25%, а вероятность магнитных бурь — 7%. Ожидается, что геомагнитная буря может достичь максимум трех баллов по 9-балльной шкале Kp-индекса, что соответствует слабой буре.
Максимальная активность прогнозируется в период с 00:00 до 06:00 по всемирному времени (UTC). В последние дни на Солнце наблюдались вспышки класса C и одна вспышка среднего уровня класса M, которые могут стать причиной небольших возмущений магнитосферы Земли.
Прогноз магнитных бурь на февраль 2025 года
Согласно расписанию магнитных бурь на февраль 2025 года, следующие возмущения ожидаются 27-28 февраля. В эти дни сила бури может достичь пяти баллов по шкале Kp-индекса, что соответствует умеренной геомагнитной буре.
Как подготовиться к магнитной буре
Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей, особенно страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией и имеющих избыточный вес. Чтобы минимизировать воздействие бури на организм, специалисты рекомендуют заранее подготовиться:
1. Скорректируйте распорядок дня: избегайте чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, планируйте важные дела на более спокойные дни.
2. Обеспечьте полноценный сон и отдых: ложитесь спать вовремя, создайте комфортные условия для сна, при необходимости используйте успокаивающие средства (например, травяные чаи или легкие седативные препараты).
3. Поддерживайте водный баланс: пейте достаточное количество воды (не менее 1,5-2 литров в день), ограничьте потребление кофе, крепкого чая и алкоголя.
4. Скорректируйте питание: включите в рацион больше продуктов, богатых калием (бананы, сухофрукты, картофель) и магнием (зеленые овощи, орехи, семена), ограничьте потребление соли и жирной пищи.
5. Не забывайте принимать прописанные врачом лекарства: если вы страдаете хроническими заболеваниями, убедитесь, что принимаете все необходимые препараты в соответствии с рекомендациями специалиста.
6. Контролируйте артериальное давление и пульс: при необходимости корректируйте дозировку препаратов в соответствии с рекомендациями врача.
7. Проводите больше времени на свежем воздухе: умеренная физическая активность, прогулки и дыхательные упражнения помогут уменьшить стресс и улучшить самочувствие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.